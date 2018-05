Von Peter Nindler

Innsbruck – Bei den rund 15 Sozialökonomischen Betrieben und gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten in Tirol ist die Stimmung derzeit mehr als angespannt. Schließlich wurden sie vom Arbeitsmarktservice (AMS) darüber informiert, dass die Förderungen für die über 400 Arbeitsplätze, davon rund 300 für Personen mit Problemen bei der Arbeitssuche, dramatisch gekürzt werden müssen. Statt 7,5 Millionen Euro stehen künftig nur noch sechs Millionen Euro zur Verfügung. Ursache dafür sind Kürzungen des Sozialministeriums. Das bestätigte die für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP) auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung.

„Sozialökonomische Betriebe und gemeinnützige Beschäftigungsprojekte sind bewährte Maßnahmen am zweiten Arbeitsmarkt zur (Re-)Integration von langzeitbeschäftigungslosen Personen“, sagt Palfrader und spricht von einer unverständlichen Maßnahme. „Gerade bei den Schwächsten zu sparen, kann doch nicht wirklich im Interesse des Bundes sein. Schließlich sind diese so genannten Transitarbeitsplätze die Chance für den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.“ Die Zusammenarbeit zwischen Land Tirol und AMS bezeichnet die Arbeitslandesrätin als hervorragend. Für Sozialökonomische Betriebe und gemeinnützige Beschäftigungsprojekte wurden 2017 Förderungen von insgesamt 1,27 Mio. Euro ausbezahlt. „Gemeinsam mit dem AMS Tirol wird hier für eine besonders benachteiligte Gruppe von Arbeitssuchenden ein Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt bereitet.“

Die Kürzungen des Sozialministeriums könne das Land Tirol jedoch nicht übernehmen, betont Palfrader. Bis Juni soll jetzt ein Konzept vorgelegt werden, wie es weitergeht. Der Sparstift würde sich nämlich nachhaltig auf die Arbeitsplätze auswirken. 50 bis 80 wären betroffen. Palfrader: „Alle Betriebe wurden bereits von den Sparmaßnahmen informiert.“ Besonders in den peripheren Regionen dürften die Einsparungen zu einem Kahlschlag führen. Beispielsweise droht bei geförderten Betrieben in Osttirol ein Verlust von 700.000 Euro, dadurch könnten bis zu 50 Mitarbeiter nicht mehr beschäftigt werden.

Im Hintergrund laufen deshalb intensive Gespräche, der Protest formiert sich, „weil es die Falschen trifft“, wie es heißt. Trotz allgemein guter Konjunkturlage würden sich die in den Sozialökonomischen Betrieben beschäftigten Menschen nach wie vor schwertun, einen Job zu finden. Die angebotenen, zeitlich befristeten Arbeitsplätze sind deshalb ein erster Schritt zurück ins Berufsleben.

Letztlich hofft Landesrätin Beate Palfrader noch auf eine zufriedenstellende Lösung, damit soziale Härten vermieden werden.