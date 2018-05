Innsbruck – Der ÖVP-Wirtschaftsbund steht unter Dampf, zuletzt drohte der Kessel zu explodieren: Es geht schließlich um die Nachfolge von Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer. Sein Abschied wurde nach wochenlangen Querelen zwar im Vorjahr für November 2018 paktiert, doch so richtig rund läuft es seither nicht. Deshalb wurde für die kommenden Tage eine Vorstandssitzung einberufen. Ob diese nach der gestrigen Mitteilung von Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl an die Funktionäre noch stattfinden wird, ist fraglich.

„Nein, es brodelt nicht im Wirtschaftsbund – nur die Zurufe von außen werden lauter“, bestätigt Hörl darin. Bekanntlich übt die Tiroler Adler Runde massiven Druck auf ihn aus, doch endlich die Weichen für Manfred Pletzer als Bodenseer-Erbe zu stellen. Haben die einflussreichen Unternehmer Hörl doch im Nationalratswahlkampf 2017 tatkräftig unterstützt. Kammervizepräsident Pletzer ist der Sohn von Adler-Runde-Präsident Toni Pletzer. Nur: Er will sich keiner Wahl im Wirtschaftsbund stellen. Andererseits möchten sich viele Kammerfunktionäre nicht einfach einen neuen Präsidenten vorsetzen lassen.

Deswegen sah sich Hörl auch zu einer Klarstellung an seine Mitglieder veranlasst: „Fakt ist, die künftige Präsidentin/der künftige Präsident muss sich vor euch der Wahl stellen. Wir wollen an der Spitze der Kammer eine Person, die den Rückhalt der Basis genießt.“ Punkt. Das Prozedere für die Wahl werde letztlich eine eigens definierte Findungskommission zeitgerecht beschließen. „Doch diese Frage stellt sich erst im Herbst“, kündigt Hörl an.

Herbst hin, Frühling her: Gegenüber der TT erklärte Hörl gestern, dass er in den nächsten Tagen dennoch Gespräche führen werde. Die Sache ist nämlich verzwickt. Bodenseer hat dem Wirtschaftsbundobmann zu verstehen gegeben, dass der vereinbarte Pakt ein persönlicher zwischen ihm und Hörl sei. Bodenseer geht nur, wenn ihm Hörl nachfolgt. Ist das eine Option? „Das gehört ebenfalls zu meinen Überlegungen“, sagt der Zillertaler Nationalrat. Denn letztlich steht seine politische Zukunft ebenfalls auf dem Spiel.

Mit dem neuen Kammerchef sollen nämlich die Funktionen des Präsidenten und Wirtschaftsbundobmannes wieder zusammengeführt werden. So gesehen dürfte Hörl nicht, wie im Schreiben an die Funktionäre angekündigt, auf Herbst warten, sondern wohl noch vor dem Sommer eine Entscheidung herbeiführen. Möglicherweise gibt es einen Kompromisskandidaten, mit dem Bodenseer und Hörl können. Eine wichtige Rolle als „Mediator“ spielt Wirtschaftskammervize Martin Felder. Denn im Gegensatz zu Pletzer würde sich der Thaurer Bürgermeister Christoph Walser einer Abstimmung in der Landesversammlung des Wirtschaftsbundes stellen. (pn)