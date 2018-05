Dass der grüne Klubchef Gebi Mair das geplante Kraftwerk am Tauernbach in Osttirol in Frage stellt und die 90 Millionen Euro lieber in den Ausbau einer Solarsparte bei Tiwag stecken würde, schlägt Wellen. Für den Osttiroler FP-Nationalrat Gerald Hauser führt am Ausbau der Wasserkraft kein Weg vorbei. Auch nicht in Osttirol. „Wasserkraft ist saubere Energie, außerdem sind die Eingriffe umweltverträglich.“ Überdies stellt Hauser klar, dass es keine weiteren Natura-2000-Ausweisungen geben dürfe. „Eine Solarsparte wäre wichtig, aber die Energiewende schaffen wir nur, wenn auch die Wasserkraft in Tirol genützt wird.“

Ins selbe Horn stoßen VP-Landtagsvizepräsident Toni Mattle und SPÖ-Parteivize LA Georg Dornauer. Ohne die Nutzung des Wasserkraftpotenzials sei die Energiewende bis 2050 und damit die Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Öl, Kohle und Gas nicht zu schaffen, erinnert Mattle die Grünen an das Regierungsabkommen. Für Dornauer führt ebenfalls kein Weg am umweltverträglichen Ausbau der Wasserkraft vorbei, wie er auch im schwarz-grünen Programm festgeschrieben ist: „Solarstrom bringt keine Versorgungssicherheit und kommt den Konsumenten nicht billiger ins Haus. Leistungsengpässe bei geringer Sonneneinstrahlung müssen so oder so durch alternativ erzeugte Energie ausgeglichen werden.“

Die Europaregion Tirol ist bekannter geworden. Um zehn Prozent gegenüber 2015. „76 Prozent der Tiroler kennen die Europaregion nicht nur, sondern wünschen sich eine intensivere Zusammenarbeit“, betonte LH Günther Platter nach der gestrigen Euregio-Vorstandssitzung. (pn)