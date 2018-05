Von Helmut Mittermayr

Biberwier – Genau auf der Fernpasshöhe ist eine auch für Tiroler Verhältnisse riesige Bodenaushubdeponie mit einer Kapazität von 450.000 Kubikmetern geplant. Der Gemeinderat von Biberwier ist seit zwei Jahren involviert und wollte die Einnahmen, also den Kubikmeterpreis, in der Sitzung von Dienstag finalisieren. Die Reuttener Firma Anton Specht sollte den Zuschlag für 2 Euro pro Kubikmeter erhalten. Sollte deshalb, weil Bürgermeister Paul Mascher den Punkt nach einer Schrecksekunde wieder von der Tagesordnung nahm, nachdem ihm GR Harald Schönherr mitgeteilt hatte, dass er in dieser Sache bereits persönlich die Staatsanwaltschaft informiert habe. Denn die Gemeinde Biberwier werde vom Gemeinderat vorsätzlich um über 800.000 Euro geschädigt, weil ein weitaus besseres Angebot der Firma Neuberger aus Ehrwald um 3,80 Euro pro Kubikmeter gar nicht in Betracht gezogen werde. Während die Firm­a Specht also bereit wäre, 900.000 Euro zu bezahlen, um die Deponie 20 Jahre betreiben zu können, hat Neuberger – uneingeladen – ein Angebot von 1,71 Millionen Euro gelegt. „Uneingeladen deshalb, weil die Gemeinde die Vergabe der Fläche nie ausgeschrieben hat und einzig mit dem Reuttener Unternehmen ver- handelt“ – so der Vorwurf des Oppositionellen Schönherr.

Laut Harald Schönherr verhielt sich die Gemeindeführung in dieser Causa von Anfang an mehr als eigentümlich: „Das Erstangebot der Firma Specht lag bei 45 Cent/m³. Ich erklärte vor mehr als einem Jahr im Gemeinderat, dass dieser Preis für eine Bodenaushubdeponie weit unter allen in Tirol üblichen liege und völlig inakzeptabel sei. Der Bürgermeister hat dann nachverhandelt und sich gebrüstet, eine Erhöhung um 5 auf 50 Cent/m³ zustandegebracht zu haben.“ Schönherrs Replik, dass dies immer noch viel zu wenig sei und alles ausgeschrieben, wahrscheinlich sogar ein offizielles Vergabeverfahren eingeleitet werden müsse, fand im Gemeinderat keinen Widerhall. Mit acht gegen drei Stimmen wurde das Angebot – damals noch an einem anderen Platz – von den Biberwierer Mandataren beschlossen. Wieder mit acht zu drei wurde dann auch der Beschluss gefasst, die Konditionen für den neuen Standort Fernpass beizubehalten.

Bewegung „nach oben“ brachte laut Harald Schönherr dann erst ein Schreiben der Ehrwalder Firma Neuberger, die er gebeten hatte, aktiv zu werden. Neubergers Preis: 2,50 Euro/m³. Wenig später zog Specht nach und erhöhte von 50 Cent auf 2 Euro/m³. Neuberger legte daraufhin nochmal eins drauf: 3,80 Eur­o/m³.

Alfred Neuberger: „Ich wurde von der Opposition informiert und gebeten, doch irgendein Angebot zu legen, nachdem es keine Ausschreibung gegeben hat. Mein erstes Angebot war 2,50 Euro/m³ und nachdem die Firma Specht ihr eigenes gleich um 400 Prozent nachgebessert hat, hab ich um 50 Prozent auf 3,80 Euro erhöht, was jetzt aber sicher die absolute Obergrenze darstellt.“ Der Ehrwalder bezeichnet sich im TT-Gespräch als „halber Biberwierer“, seine Mutter stammt aus der Fernpassgemeinde.

Für Bürgermeister Paul Masche­r ist wichtig, dass nicht die Gemeinde eine Deponie vergeben wollte, sondern die Firma Specht an Biberwier herangetreten ist. Es habe also nie einen Grund gegeben, sich nach jemand anderem umzusehen. Der Dorfchef räumt aber gerne ein, dass „anfangs von Gemeinde­seite vielleicht schlecht verhandelt worden ist“. Dieses „schlecht verhandelt“ beziffert GR Haral­d Schönherr mit Mindereinnahmen von anfänglich 900.000 Euro, die Biberwier erwachsen wären. Nun seien es immer noch 810.000 Euro, was der Hälfte des gesamten Jahresbudgets des 600-Einwohner-Dorfs entspricht.

Die Gemeinde Biberwier kann laut BM Mascher auch gar nicht mehr aus dem Vertrag aussteigen, weil der Gemeinderat im Juni 2017 einen Grundsatzbeschluss gefasst habe, ausschließlich mit der Firma Specht am neuen Standort Fernpass zu gleichen Bedingungen zusammenzuarbeiten. Auch hier stimmten die immer gleichen drei Gemeinderäte dagegen, acht dafür. Mascher trocken: „Wir sind an Specht gebunden.“ Das Gemeindeoberhaupt ist „über die Motivlage von GR Harald Schönherr und die Firma Neuberger verwundert. Es tut mir leid für Biberwier und ich kann nur spekulieren, warum der Frieden derart vergiftet wird. Zu wirklichen Themen wie etwa Kanalbau äußert sich Schönherr nicht.“ BM Mascher will in der Gemeindeversammlung, die diesen Samstag um 19.30 Uhr über die Bühne geht, über die Vorgänge informieren.

Eine Befangenheit bei all den Abstimmungen zur Deponie Fernpass von Gemeinderat Josef Schönherr (Bürgermeisterliste), der einerseits als Substanzverwalter der Gemeinde für die Örtlichkeit am Fernpass verantwortlich ist, andererseits genau dieses Projekt in seinem Zivilberuf für die Firma Specht auch plant, kann BM Mascher „bei Gott nicht erkennen“. Diesen Vorwurf hatte der namensgleiche GR Harald Schönherr immer wieder erhoben. Der angesprochene Josef Schönherr „möchte derzeit öffentlich lieber nichts sagen“. Er hatte sich in der Dienstagssitzung des Gemeinderates erstmals aber doch für befangen erklärt. Die Firma Specht enthält sich jeglicher Äußerung.