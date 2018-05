Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Die Studien zu Schwaz und den Entwicklungsmöglichkeiten in verschiedensten Bereichen häufen sich. Viele verstauben, andere finden Anklang – wie etwa die Studie 2020. Diese wurde im Jahr 2000 von der Uni Innsbruck erstellt und analysierte Potenziale und Mängel der Stadt. Von Tourismus und Handel bis zur Vermarktung oder baulichen Möglichkeiten wurde ein breiter Ideenkatalog verfasst.

„Nun gilt es zu analysieren, wo wir stehen, was noch offen ist, welche Ideen noch Sinn machen und wo es neue Handlungsfelder gibt“, erklärte VBM Martin Wex (VP) in der Gemeinderatssitzung. Auch andere Studienergebnisse sollen künftig einfließen. Dieser erste Schritt kostet die Stadtgemeinde 10.000 Euro. Mehr darf es nicht werden, das hat die SPÖ-Fraktion per Antragsänderung festlegen lassen.

„So viel Geld allein für Papier auszugeben und nicht zu wissen, was herauskommt – das ist mir einfach zu viel“, sagte GR Victoria Weber (SP). Vor allem, da man etliche Projekte auch ohne die 2020-Studie umsetzen konnte. „Wir haben einen Knappensteig beschlossen, ein Regionalmanagement gegründet und vieles mehr, das unabhängig von der Studie funktioniert hat. Und für Belebung in der Innenstadt hat die Eisdiele auch ohne Studie gesorgt“, sagte Weber. Daher knüpfte sie noch weitere Punkte an einen Beschluss für die Evaluierung: Ohne Einbindung des Tourismusverbandes (inhaltlich und kostentechnisch) und eine grobe Kostenschätzung gehe gar nichts. Weiters fordert sie eine konkrete Zielsetzung und Strategieansätze, die aus dem Evaluierungsprozess hervorgehen. Erst dann könne man im Gemeinderat über eine eventuelle Fortschreibung der Studie für die nächsten 20 Jahre entscheiden.

„Wir wollten dem Antrag nicht zustimmen, aber mit dieser stufenweisen Abwicklung sind wir einverstanden“, sagte GR Emil Danler (FP). Ersatz-GR Albert Kirchmeyr forderte zudem, die Bevölkerung einzubinden. Während bei der Studie 2020 die Ideen der Schwazer einbezogen wurden, fordert er nun, dass die Schwazer über die künftige Studie 2040 im Ganzen abstimmen sollen. Das findet GR Weratschnig (Grüne) übertrieben: „Die Bevölkerung über ein 300-seitiges Kompendium abstimmen zu lassen, geht schwer. Die Bürgerbeteiligung braucht es schon vorher, sie müssen eingebunden werden, bevor die Ziele definiert werden.“ Auch für StR Viktoria Gruber ist ein partizipativer Prozess wichtig, nur so könne die Leitlinie zukunftsträchtig sein.

Mit den Änderungen seitens der SPÖ wurde der Antrag zur Evaluierung der Studie 2020 angenommen. Für Wex ist es nun wichtig, auch die Punkte Wohnen, Integration und Mobilität einfließen zu lassen. Für Weratschnig braucht es auch eine fixe Idee, wie die Touristen vom Bergwerk in die Innenstadt gelockt werden – wie etwa ein Stadtmuseum.

Ein Blick in die Studie zeigt, dass einige Punkte umgesetzt wurden oder es gerade werden wie etwa die Gründung des Stadtmarketings, Leerstände zu managen, ein Imagefilm, die Stadtgalerien oder den BH-Innenhof attraktiver zu machen. Viele Ideen sind aber auch unangetastet geblieben: Fußgängerleitsystem Silberstreifen (das zu Sehenswürdigkeiten, kulturellen Einrichtungen, Bus-Terminal, etc. führt), Pendlerparkplatz, typisches Schwazer Souvenir, einheitliche, durchgehende Öffnungszeiten oder eine Servicestation am Stadtplatz als Stadtor (Gepäckaufbewahrung, öffentliche Toilette, Chill-out-Area).