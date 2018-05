Von Max Strozzi

Innsbruck – Die umstrittene Zusage der Landesregierung, dem Explorer-Hotel in Umhausen aus dem Industrie-Fördertopf mehr als 400.000 Euro zukommen zu lassen, sowie mögliche Zusagen für ein gleiches Projekt in Lienz hatten vielerorts für Empörung gesorgt. Nachdem die TT zudem aufgezeigt hatte, dass die Hotelkette in Umhausen für ein Grundstück im Wert von einer Million Euro nur 73.500 Euro zahlte, gingen die Wogen erneut hoch. NEOS-LA Andrea­s Leitgeb forderte „umfassende Aufklärung“ zur Förderung sowie „dass die Auszahlung der Förderung umgehend gestoppt wird“. FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger kritisierte die Gelder für Explorer-Hotels aus dem vornehmlich für die Industrie reservierten Impulspaket Tirol sowie den Grundstücksdeal als mehr als fragwürdig und sah LH Günther Platter (ÖVP) in der Pflicht. Aus Abwerzgers Sicht könnten „die Geldzuschüsse für die Explorer Gruppe auch ein Fall für den Landesrechnungshof werden“.

Gestern hat Platter reagiert und legte die Zusage für den Zuschuss an das Explorer-Hotel auf Eis. „Ich habe mich dazu entschieden, die touristischen Förderungen aus der Wirtschaftsförderung gesamtheitlich zu evaluieren“, erklärte Platter. In Abstimmung mit Wirtschafts-LR Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) sei die Entscheidung von solchen Förderanträgen ausgesetzt, bis die genaue Strategie definiert sei. „Auf Grund dieser Überlegung habe ich für das angesprochene Investoren-Hotel im Ötztal noch keine Förderzusage erteilt“, so Platter. Im Mittelpunkt der Tourismuspolitik stehe Qualitätstourismus und Wertschöpfungssteigerung. Platter: „Nach gesamtheitlicher Betrachtung derartiger Investoren-Projekte stehe ich einer solchen Förderung aus dem Impulspaket kritisch gegenüber.“ Zu den beiden anderen Projekten in Lienz und Neustift seien noch keine Förderanträge eingegangen, betonte er: „Es gibt dazu auch keine politischen Zusagen.“

Die Grünen, die gemeinsam mit ÖVP-Regierungsmitgliedern den umstrittenen Zuschuss für das Hotel gebilligt hatten, wollen ebenfalls die Förderrichtlinien überarbeiten. „Dass solche Projekte im Zuge des Impulspaketes förderwürdig waren, ist sicher kritisch zu hinterfragen. Ziel muss es jetzt sein, die Förderrichtlinien zu durchforsten und zu überarbeiten“, erklärte Tourismussprecher Georg Kaltschmid. Er sei für eine Ausrichtung auf kleine Betriebe sowie junge Leute, die einen Betrieb übernehmen und auf ein ökologisch nachhaltiges Konzept setzen. In Bezug auf den Grundstücksdeal im Ötztal, bei dem Bauland zu Freiland-Konditionen verkauft wurde, sieht Kaltschmid Handlungsbedarf: „Wenn ein Grundstück umgewidmet ist, darf es keinen zeitlichen Spielraum mehr geben, der für fragwürdige Deals genutzt wird.“