Von Peter Nindler

Innsbruck – Nicht 80, sondern 100 Arbeitsplätze stehen in den sozialökonomischen Betrieben und gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten in Tirol vor dem Aus. Bisher blieben die Förderungen dieser Transitarbeitsplätze für Menschen, die sich am normalen Arbeitsmarkt schwertun, von den Bundeskürzungen für das Arbeitsmarktservice (AMS) verschont. Die zu erwartende Budgetreduktion für 2019 trifft jetzt auch sie. Ihr Budget wird laut AMS-Chef Anton Kern, wie bereits berichtet, von 7,5 auf sechs Mio. Euro gekürzt. Insgesamt wird es im nächsten Jahr empfindliche Einschnitte im 48-Millionen-Euro-Budget geben.

Im Bezirk Lienz wackeln deshalb bei zwei Partnerbetrieben des AMS allein 43 Jobs, in Imst und Reutte 30 sowie in Kufstein ebenfalls 30. Rund 80 langzeitarbeitslose Personen sind davon betroffen, dazu kommen noch Schlüsselkräfte in den Firmen. Wie geht es jetzt weiter? Arbeitslandesrätin Beate Palfrader (VP) hat bereits Gespräche angekündigt, das Land wird das Minus jedoch nicht ausgleichen können. Das sieht auch Kern so. „Das ist nicht zu erwarten“, sagt er zur TT. Aber: „Ich hoffe doch, dass wir in Gesprächen mit dem Land und den Vertretern der Betriebe und der Beschäftigungsprojekte zumindest die Härten abfedern können.“

Harsche Kritik an der schwarz-blauen Regierung kommt von SPÖ, Grünen, Liste Fritz und ÖGB. Für SP-Vorsitzende Elisabeth Blanik treiben die schwarz-blauen Kürzungen Benachteiligte in die Arbeitslosigkeit und der ländliche Raum werde geschwächt.

Rettungsaktion für Sozialjobs gefordert

Die Empörung ist groß. Doch wegen der Bundesvorgaben sieht der Tiroler Chef des Arbeitsmarktservice Anton Kern keine andere Möglichkeit, als diesmal auch das Budget für sozialökonomische Betriebe zu kürzen. Von 7,5 Mio. Euro werden die Förderungen auf sechs Mio. Euro reduziert. Das Land fördert die Maßnahmen mit 1,2 Mio. Euro. 100 Jobs sind in Partnerbetrieben, die schwer vermittelbare und langzeitarbeitslose Menschen beschäftigen, betroffen. „Ich hoffe, dass es vielleicht zum Jahresende besser ausschaut“, sagt Kern.

Arbeitslandesrätin Beate Palfrader (VP) übte bereits scharfe Kritik am Bund, „weil man nicht bei den Schwächsten sparen darf“. Gestern legten die anderen Parteien nach: „Es ist eine Schweinerei, dass die schwarz-blaue Bundesregierung nun Benachteiligte in die Arbeitslosigkeit schicken will“, kritisiert SPÖ-Vorsitzende Elisabeth Blanik. Allein in Osttirol seien 50 Arbeitsplätze betroffen. Blanik fordert die sofortige Rücknahme der Kürzungen. „Hier geht es um Vorzeigeprojekte für ein soziales Miteinander in unserem Land. Schlüsselarbeitskräfte und Menschen, die Probleme haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, arbeiten hier Seite an Seite und leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag.“

Für LA Georg Kaltschmid (Grüne) ist es eine Schande, dass die Bundesregierung bei den finanziell Schwachen den Sparstift ansetzt. „Ich erwarte mir von Wirtschaftskammerpräsident Bodenseer und Wirtschaftsbundobmann Hörl, dass sie sich für diese Betriebe in Wien einsetzen und zumindest einmal unter Beweis stellen, dass sie einen Einfluss auf das haben, was in Wien derzeit verbrochen wird.“

Die Liste Fritz appelliert ebenfalls: Diese Betriebe und gemeinnützigen Beschäftigungsprogramme müssten vor der Schließung bewahrt und finanziell gerettet werden. „Notfalls durch die Landesregierung“, stellen Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und LA Markus Sint fest.

Ins selbe Horn stößt ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth. Die Politik sei auf allen Ebenen und mit allen Mitteln gefordert, alles daran zu setzen, diese Betriebe aufrechtzuerhalten. „Das Sozialministerium verdient seinen Namen nicht mehr, denn es sollte Arbeitslosigkeit verhindern und nicht produzieren.“

Auch gegen Einsparungen und Jobabbau ist FPÖ-Nationalrat Gerald Hauser. „Doch die AMS-Landesgeschäftsstellen sind bei den Förderungen selbst für die Schwerpunktsetzungen zuständig.“