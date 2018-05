Von Alexandra Plank

Innsbruck — „So eine Frechheit haben sich die Politiker in den Jahrzehnten, in denen ich hier wohne, noch nie geleistet", ist Elisabeth Habicher empört. Die ehemalige städtische Bedienstete wohnt mit ihrem Mann in der Bienerstraße 20, im 6. Stock. „Früher konnte ich in alle Richtungen schauen, wie das Wetter wird, jetzt schaue ich auf eine Wand."

Der Grund der Aufregung ist offensichtlich. Vor dem Hochhaus entstehen derzeit in sechseckigen Hochhäusern in Summe 126 Wohnungen. Die Hälfte sind Kleinwohnungen von etwa 50 m². Das Projekt von Peter Larcher wurde im Rahmen eines Wettbewerbs aus 92 ausgewählt. „Wenn man auf einen Preis von 7 Euro pro Quadratmeter kommen will, ist eine gewisse Baudichte unerlässlich. Die sechseckigen Wohnungen haben den Vorteil, dass sich jedem Bewohner eine Aussicht bietet", so Larcher. Das Projekt sehe eine Öffnung der anschließenden Viaduktbögen vor, dort sollen etwa Nahversorger einziehen. Die Bögen würden keine Grenze mehr sein, die geplante S-Bahn-Station solle im Viertel für Verkehrsberuhigung sorgen.

Habicher gibt indes an, dass die Anrainer über die Höhe der Häuser getäuscht worden seien. Der jetzige Bürgermeister Georg Willi sei im Wahlkampf vor Ort gewesen und habe auch festgestellt, dass die Verdichtung nicht optimal sei. „Wir werden zum Ghetto. Ich habe aber nicht mehr den Elan, mich zu wehren, die Mehrzahl der Bewohner sind Ausländer, denen ist das egal."

Wolfgang Ramoser ist Student, er wohnt hier mit seiner Mutter, demnächst zieht er aus. Auf dem Balkon der Wohnung übt er sich in Galgenhumor: „Die Abendsonne hat mich eh gestört", sagt er. Sorgenvoll richtet er seinen Blick in Richtung Bergisel-Schanze. „Hinter dem Zeughaus wird ein 12-stöckiges Hochhaus hochgezogen, dann ist auch diese Aussicht weg." In den unteren Stockwerken sei die Situation prekär: „Die haben dann gar keine Sonne mehr."

Im Olympischen Dorf ist ebenfalls eine Verdichtung vorgesehen, doch der Protest der Anrainer, sie sammelten 1600 Unterschriften, hat 2015 einen Aufschub bewirkt. Geplant war, in den Bereichen Olympiapark, DDr.-Alois-Lugger-Platz vor dem MPreis und hinter dem MPreis das Fußballfeld mit 250 Wohnungen zu verbauen. „Leider sind die Pläne nicht vom Tisch, wir Bewohner des O-Dorfes werden uns aber weiter gegen massive Verdichtungen wehren", zeigt sich die Sprecherin der Bürgerinitiative Anita Stangl kämpferisch.Laut Daniel Fügenschuh, Vorsitzender der Bundessektion Architekten, besteht ein Hauptproblem der Wohnungsmisere in Innsbruck darin, dass zu viel Fläche gewidmet, aber nicht bebaut ist. Hier müsse sich die Politik klar gegen Eigentümerinteressen positionieren. Die Nachverdichtung berge Konfliktpotenzial. Im Falle der Südtiroler Siedlung, Ecke Gumppstraße/Türingstraße, sei aber ein behutsamer Weg eingeschlagen worden.

Fügenschuh hält fest, dass das O-Dorf keine große Dichte aufweise. „Die Dichte in Wilten ist etwa viel höher." Bei aller verständlichen Skepsis habe Verdichtung auch für die Nachbarn Vorteile: Oft würde sie sich positiv auf die soziale Vielfalt auswirken. „Da kommen auch junge Familien und sorgen für Belebung", schließt Fügenschuh.