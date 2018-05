Von Marco Witting

Innsbruck – Von den unbekannten Erwachsenen ließen sich die Kinder nicht beeindrucken. Sie huschten durch die Klassenzimmer. Nur ein kleiner Volksschüler blieb stehen und fragte: „Wer bist denn du?“ Georg Willi (Grüne) bückte sich herunter und antwortete: „Ich bin der Georg. Der neue Bürgermeister.“ Der Bub überlegte nicht lange und fragte: „Von was?“ Und da musste der neue Innsbrucker Stadtchef dann wirklich lachen.

So wie er es am Abend seiner Wahl versprochen hatte, führte der erste Termin als Bürgermeister Willi gestern in eine Bildungseinrichtung. „Ein bewusstes Zeichen“, wie er erklärte. „Die Bildung ist ein so wichtiger Baustein für die Zukunft“, sagte Willi. Gemeinsam mit der neuen Bildungsstadträtin Elisabeth Mayr (SPÖ) kam der Stadtchef kurz nach acht Uhr morgens zur Schule am Inn. Direktorin Ursula Ortner schilderte den Politikern den langen Weg der Bildungseinrichtung, die Sonderschulklassen und eine inklusive Volksschulklasse umfasst. „Es ist nicht ganz so, wie Sie vielleicht selbst die Schule erlebt haben“, sagte die Schulleiterin und betonte, wie wichtig die Zusammenarbeit mit der Stadt bei so vielen Fragen sei. „Besonders, weil wir auf dem Weg zu einer inklusiven Schule sind.“

Willi und Mayr hörten zu und machten sich ein Bild über das Projekt. „Je mehr wir unseren Kindern mitgeben, desto besser ist das.“ Nach einer Stunde in der Schule ging es für den neuen Bürgermeister weiter zu einer internen Sitzung, ehe es zum Festakt 150 Jahre Bezirkshauptmannschaften ging. Ein voller Terminkalender. Der heute genauso voll ist – auch wegen der Meisterfeier des FC Wacker beim Rathaus. Dafür hat Willi gestern in der Schule am Inn auch gleich bei einem kleinen Fan ordentlich Werbung gemacht.