Von Max Strozzi

Innsbruck – In der Causa um Förderzusagen für ein Explorer-Hotel in Umhausen beantragen die Tiroler Oppositionsparteien nun eine Sonderprüfung durch den Landesrechnungshof. Die NEOS – sie hatten den Fall ins Rollen gebracht – FPÖ, SPÖ und die Liste Fritz fordern eine lückenlose Aufklärung über die Verwendung der Gelder aus dem Impulspaket Tirol, das eigentlich hauptsächlich für KMU in der Industrie vorgesehen ist.

Wie in der TT ausführlich berichtet, hatte die schwarz-grüne Landesregierung dem Hotel einen Zuschuss von mehr als 400.000 Euro aus dem Impulspaket Tirol zugesprochen. Im Zuge weiterer Recherchen kam zum Vorschein, dass Explorer das Grundstück in Umhausen im Wert von 1 Mio. Euro offiziell zum Dumpingpreis von 73.500 Euro erworben hatte. Nach heftiger Kritik an Förderzusage und Grundstücksdeal legte LH Günther Platter schließlich die Förderzusage auf Eis und kündigte eine Evaluierung diverser Förderungen an.

Damit mache es sich Platter zu leicht, meint SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik. „Unter dem Deckmantel des Impulspakets wurde hier eine zweifelhafte Förderung zugesagt. Nun, da die Sache heiß wird, will man sich mit einer Evaluierung aus der Affäre ziehen“, kritisiert Blanik: „Wir wollen wissen, was mit den Geldern des Impulspakets wirklich passiert.“ Bereits 2015 habe die SPÖ im Landtag ein Tiroler Transparenzportal beantragt, um Förderungen öffentlich und übersichtlich einsehbar zu machen.

Aus Sicht von FPÖ-Chef Markus Abwerzger sei die Sonderprüfung durch den Landesrechnungshof dringend notwendig. „Wenn LH Platter medial verlautbaren lässt, dass er die Förderzusage für das Projekt in Umhausen auf Eis legt, dann ist das für mich ein klares Schuldeingeständnis“, meint Abwerzger. Die gesamte Verwendung der Gelder aus dem Impulspaket Tirol müsse geprüft werden: „Für mich stinkt diese Angelegenheit wie die sprichwörtliche Müllhalde in Neapel.“

Auch die Liste Fritz verlangt Aufklärung: „Wer hat im Fall Umhausen die mehr als 400.000 Euro Landesförderung eingefädelt und welche Rolle hat dabei der ÖVP-Bürgermeister (ÖVP-Klubchef Jakob Wolf, Anm.) gespielt?“, will LA Markus Sint wissen. Es sei auch zu klären, ob beim dortigen Grundstücksdeal rechtlich alles sauber abgelaufen ist. Auch die weiteren Explorer-Projekte solle sich der Landesrechnungshof anschauen, sowohl die bestehenden in St. Johann und Kaltenbach als auch die geplanten in Neustift im Stubaital und in Lienz.

Die NEOS hatten bereits in den vergangenen Tagen volle Aufklärung zur Förderungsvergabe gefordert.

Gestern schaltete sich auch der Wirtschaftsbund in die Debatte ein. Obmann Franz Hörl und LA bzw. Hotellerieobmann Mario Gerber (beide ÖVP) begrüßten die Rücknahme der Förderzusage sowie die Evaluierung des Fördersystems. „Förderbedarf sehe ich bei der Schaffung von Personalzimmern und klimafreundlichen Energieformen, nicht aber bei überdimensionierten Low-Budget-Hotels von ausländischen Investoren“, so Hörl.