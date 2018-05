Umhausen – Die Tiroler Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und Liste Fritz beantragen eine Sonderprüfung des Landesrechnungshofes. Grund dafür ist eine ursprünglich getätigte Förderzusage der schwarz-grünen Landesregierung für ein Projekt der Hotel-Kette Explorer in der Gemeinde Umhausen in der Höhe von rund 400.000 Euro. LH Günther Platter (ÖVP) hatte zuvor die Zusage für den Zuschuss auf Eis gelegt, die TT berichtete.

Die Causa hatte für heftige Kritik gesorgt, sollte das Geld für das Projekt der deutschen Investorengruppe doch aus dem Impulspaket des Landes fließen, dessen Schwerpunkt eigentlich darin liegt, kleine und mittlere Unternehmen in der Industrie zu fördern. „Wir initiieren diese Sonderprüfung des Landesrechnungshofes, weil es sich Landeshauptmann Günther Platter und die ÖVP in dieser Causa zu einfach machen. Fakt ist: Unter dem Deckmantel des Impulspakets wurde hier eine zweifelhafte Förderung zugesagt“, begründete SPÖ-Chefin und Klubobfrau Elisabeth Blanik die beantragte Prüfung durch den Landesrechnungshof. Man wolle wissen, was mit den Geldern des Impulspakets wirklich passiert.

Abwerzger: „Stinkt wie Müllhalde in Neapel“

FPÖ-Chef Markus Abwerzger sah die Sonderprüfung „dringend notwendig“. „Wenn Platter heute nun medial verlautbaren lässt, dass er die Förderzusage für das Projekt in Umhausen auf Eis legt, dann ist das für mich ein klares Schuldeingeständnis“, meinte Abwerzger. Die Freiheitlichen wollen nicht nur die gesamten Geldflüsse an die Explorer-Gruppe, sondern die gesamte Verwendung der Gelder aus dem Impulspaket Tirol geprüft haben. „Für mich stinkt diese Angelegenheit wie die sprichwörtliche Müllhalde in Neapel“, so der FPÖ-Chef.

„Als Kontrollpartei erwarten wir uns von der Sonderprüfung des Landesrechnungshofes Aufklärung. Die Tiroler wollen wissen, wer im Fall Umhausen die mehr als 400.000 Euro Landesförderung eingefädelt hat und welche Rolle dabei der ÖVP-Bürgermeister gespielt hat“, spielte indes Liste Fritz-LAbg. Markus Sint auf den Klubchef der ÖVP im Landtag, Jakob Wolf, an. Dieser ist auch Bürgermeister von Umhausen. Es ist zu klären, ob beim dortigen Grundstücksdeal rechtlich alles sauber gelaufen ist. Berichten zufolge soll die Gruppe das Hotel-Grundstück im Ötztal zum Dumpingpreis erworben haben.

Landeshauptmann Platter hatte am Donnerstag reagiert und die Zusage für den Zuschuss an das Explorer-Hotel auf Eis gelegt. Mehr dazu hier: bit.ly/2J8M3P6