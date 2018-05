Von Helmut Wenzel

Fließ – Die Umsetzung der Idee stand auf der Kippe, damals zu Ende des 2. Jahrtausends. Dennoch konnte der Naturparkverein Kaunergrat im Mai 1998 aus der Taufe gehoben werden – dank engagierten Geburtshelfern. Neun Gemeinden rund um die malerische Kaunergrat-Gebirgskette sowie drei Tourismusverbände sind mit im Boot.

Bei der Jubiläumsfeier gestern Sonntag im Naturparkhaus am Piller erinnerten sich Männer der ersten Stunde an den mit Hürden gepflasterten Projektstart. „Es gab zuerst viele Zweifel“, räumte Engelbert Neuner aus Kaunerberg ein. „Weil wir gemeint haben, dass es dann viele Einschränkungen für die Landwirtschaft gibt. So wie im Nationalpark Hohe Tauern.“ Aber es habe sich herausgestellt, dass es im Naturpark keine Einschränkungen für die Bauern gibt.

„Warst du damals schon ein Grüner, weil du dich für den Park eingesetzt hast?“, wollte Naturpark-Geschäftsführer Ernst Partl wissen. Der „Hangkanal-Kümmerer“ Neuner reagierte schlagfertig: „Um die Natur zu schützen, braucht man kein Grüner zu sein.“

Schmunzeln erntete auch Naturschutzreferentin LHStv. Ingrid Felipe, als sie vor der Festversammlung bemerkte: „Gott sei Dank gibt es mehr Naturschützer als Grüne.“ Zusagen für irgendwelche Projekte könne sie nicht machen. Dennoch gelte ihr Einsatz in den nächsten fünf Jahren dem Park und dem Team, dem sie nur gratulieren und danken könne, allen voran Obmann Hans Peter Bock. „Ich hoffe, er bleibt uns noch viele Jahre erhalten.“ Dickes Lob spendete sie Partl und Gerald Jochum, Geschäftsführer des Landecker Regionalmanagements regioL: „Sie sind die Fleißigsten, wenn es darum geht, Fördermittel aufzureißen. Fest steht, dass in diesem Park auch viel Geld von der EU steckt.“

Als Umweltschutz-Abteilungsleiter beim Land war Kurt Kapeller ebenfalls mit dem Projekt befasst. „Es war nicht eine Schwergeburt, es war eine Zangengeburt“, resümierte er. „Aber später erinnert man sich nicht mehr so sehr an die Schmerzen.“

Naturpark-Pionier Elmar Huter erzählte bisher weni­g Bekanntes: „Der frühere Land­ecker Bezirkshauptmann Erwin Koler hat mir versprochen, dass er mit den Bürgermeistern der Kaunergrat-Gemeinden am Rande von feierlichen Anlässen reden wird. Dort hat er offenbar viel Überzeugungsarbeit geleistet und alle neun Bürgermeister auf Linie gebracht.“

Auch Pionier Meinrad Falkeis bewies Sinn für Humor: „Bedauern muss ich nur, dass ich 20 Jahre älter geworden bin.“ Ein ernstes Anliegen gab der Kauner Bienenzüchter der Naturschutzlandesrätin mit: „Ich würde mich freuen, wenn Kauns, Kaunerberg und das Kaunertal endlich als Braunelle-Schutzgebiet ausgewiesen werden.“

Dankesworte von allen Seiten gab es für Hans Peter Bock, Naturparkobmann von der ersten Stunde bisheute. Er hob in seinem Rückblick vier wesentliche Projekte hervor: den Bau des Naturparkhauses 2007, die Zirbenausstellung in Jerzens, die Gletscherausstellung im Quellalpin im Kaunertal sowie das Steinbockzentrum in St. Leonhard.

Bock und Partl ließen keine Zweifel daran, dass der Verein auch in den kommenden Jahren auf Aktivmodus eingestellt bleibt. Nächste Ziele sind die Ausweisung des Kaunergrats als Landschaftsschutzgebiet, verstärkte Vermarktung von Produkten aus der Naturparkregion sowie neue Impulse in der touristischen Zusammenarbeit.