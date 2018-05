Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Der Verein „Arbeitskreis für Vorsorgemedizin und Gesundheitsförderung in Tirol“ (Avomed) leistet grundsätzlich gute Arbeit. Zu diesem Schluss kommt der jüngste Prüfbericht des Landesrechnungshofs (LRH). Im Auftrag des Landes und der Gebietskrankenkasse sowie auf Basis bundes- wie landesgesetzlicher Vorgaben ist das Avomed-Team (2016: 24 Mitarbeiter, 72 freie Dienstnehmer, 18 Aushilfen, 162 selbstständige Auftragnehmer) mit sechs Bezirksstellen im Land tätig.

Das größte und wohl erfolgreichste Avomed-Programm ist die Zahngesundheitsvorsorge, gefolgt von den Ernährungsprogrammen und der Diabetesschulung. Das „Dentomobil“ und auch „Willi Bürstel“ touren zum Thema Zahngesundheit nahezu durch alle Tiroler Kindergärten und Volksschulen. Der Verein erreicht so pro Jahr rund 44.000 Kinder – allein 12.000 werden von Zahnärzten in der mobilen Zahnarztpraxis untersucht. Die Folgen sind erfreulich: Laut der 2016 durchgeführten „Länderzahnstatuserhebung“ zählten Tirols Sechsjährige österreichweit zur Spitze. Über 70 Prozent waren kariesfrei. Zum Vergleich: Beim Schlusslicht Burgenland haben bereits 53 Prozent der Erstklässler Karieserfahrung. Lediglich in acht Tiroler Gemeinden gab es 2016 keine Nachfrage nach dem Zahngesundheitsvorsorgeprogramm von Avomed.

Dennoch kritisiert der LRH das Fehlen eines konsequenten Monitoringsystems und einer Outcome-Messung. Letztere soll aufzeigen, ob die Programme auch zu einer Verhaltensänderung führen, das Monitoring soll Messung und Überwachung der Programm­ergebnisse garantieren sowie allenfalls ein steuerndes Eingreifen ermöglichen. Die Landesregierung kontert, dass ein Monitoringsystem bei neueren Programmen bereits inkludiert sei, bei Altprojekten aber zu Mehrkosten führen würde. Der Verein warnt davor, dass eine seriöse Messung der Verbesserung der Gesundheitskompetenz durch ein Outcome die eigentlichen Programmkosten um ein Vielfaches übersteigen würde.

Zwischen 2012 und 2016 erzielte der Verein Umsatzerlöse von rund 9,6 Mio. €. Jährlich subventioniert das Land den Verein mit rund 1,3 Mio. €. Damit können über 70 Prozent der Gesamtaufwendungen gedeckt werden. Wurde 2012 noch ein Verlust von rund 21.000 Euro eingefahren, so konnte nach Einsparungsmaßnahmen und Leistungsreduktionen 2015 ein Plus von knapp 335.000 € bzw. 81.000 € im Jahr 2016 erzielt werden. Dass die Subventionszusagen des Landes aber keine programmbezogenen Zweckbindungen sowie keine Festlegung von Leistungskennzahlen beinhalten, stößt den Prüfern sauer auf. Der LRH empfiehlt daher den Abschluss einer klaren Leistungsvereinbarung mit dem Verein. In ihrer Stellungnahme verweist die Landesregierung darauf, dass diese Empfehlung bei zuletzt beauftragten Avomed-Projekten bereits umgesetzt wurde, erinnert aber gleichzeitig im Falle von Leistungsvereinbarungen auch an eine drohende Umsatzsteuerthematik.

Was der Landesrechnungshof vermisste, war ein ziel­orientiertes und strategisches Marketing(-konzept). Das sieht auch der Verein selbst so. Nur, Voraussetzung sei das Vorhandensein eines konstanten und nicht von Kürzungen beeinflussbaren Budgets, heißt es in der Stellungnahme leicht süffisant. Da die Avomed-Subventionen einerseits den Ermessensausgaben zugeordnet seien und andererseits die Landesförderungen nicht indexiert würden, sei auch der Verein regelmäßig zu Budgetkürzungen gezwungen – und diese träfen halt Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen als Allererstes.