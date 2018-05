Von Helmut Wenzel

Tösens – „Die Einsprüche hätten nicht sein müssen. Sie haben uns nur Verzögerungen beschert.“ Das stellte der Tösner Bürgermeister Bernhard Achenrainer kürzlich zu den Gerichtsverfahren rund um das kommunale Großprojekt Kinderzentrum fest. „Die gute Nachricht ist, dass wir seit Anfang Mai bauen.“

Altbürgermeister Helmut Kofler und der Landecker Ingenieur Günter Kramarcsik hatten – wie die TT berichtete – die Auftragsvergabe beim 2,7-Mio.-Euro-Projekt bemängelt und daher Einspruch beim Landes- bzw. Bundesverwaltungsgericht (LVwG und BVwG) erhoben. Vom Tisch ist der Rechtsstreit noch nicht. Kramarcsik bestätigte am Montag, er warte noch immer auf die Entscheidung aus Wien.

„Uns ist wichtig, dass wir unabhängig vom Ausgang dieses Verfahrens bauen können“, hob Achenrainer hervor. Formalfehler seitens der Gemeinde hätten zu den Verzögerungen geführt. Inzwischen arbeite man eng mit dem Tiroler Gemeindedienstleister GemNova zusammen, auch was die neuerliche Ausschreibung betrifft. „Wir hätten die GemNova von Anfang an ins Boot holen sollen“, räumt der Dorfchef ein. Er werde alle Hebel in Bewegung setzen, damit die Fertigstellung trotz sechs Wochen Zeitrückstand bis September gelingt. „Ich bin zuversichtlich, dass der Erweiterungsbau den Tösner und einigen Serfauser Schul- und Kindergartenkindern rechtzeitig zur Verfügung steht. Die bisherigen Baufortschritte passen jedenfalls.“ Wegen des verspäteten Baustarts sind laut Achenrainer rund 100.000 Euro an Mehrkosten entstanden. „Trotzdem darf das Gesamtbudget von 2,7 Mio. Euro nicht überschritten werden.“ Mit dem nötigen Kostenmanagement habe man ebenfalls die GemNova beauftragt.

Ärgerlich sei der verspätete Baustart noch aus einem anderen Grund gewesen: „Der Kindergarten ist wie geplant vorübergehend in einem Container eingerichtet worden. Da hätten wir uns einige Wochen sparen können.“

Aus dem LVwG war gestern Montag zu erfahren, dass sämtliche Verfahren im Zusammenhang mit dem Tösner Kinderzentrum erledigt sind, vorbehaltlich einer Revisionsfrist. Ob die Beschwerdeführer davon Gebrauch gemacht hätten, könne nicht gesagt werden.