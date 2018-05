Breitenbach – Der bereits vor zwei Jahren in Breitenbach entbrannte Streit um eine im Ortsteil Bichl geplante Aushubdeponie flammt wieder auf. Damals sprach sich der Gemeinderat geschlossen gegen das Projekt der Firma Bodner aus, der Antrag bei der Bezirkshauptmannschaft (BH) wurde daraufhin zurückgezogen. Kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres wurde dann erneut um eine Genehmigung für die Deponie angesucht. Diese wäre auf eine Laufzeit von zehn Jahren und ein Fassungsvermögen von 73.300 Kubikmetern auf dem knapp 19.000 Quadratmeter großen Grundstück von FPÖ-Gemeinderat Peter Bramböck angelegt.

Die Begeisterung in den politischen Gremien hält sich auch zwei Jahre später in Grenzen: „Wir haben im Gemeindevorstand beschlossen, alles nur Mögliche zu tun, damit dieser Kelch an uns vorübergeht“, verkündete Bürgermeister Alois Margreiter bei der jüngsten Gemeindeversammlung in Breitenbach. Zwar sei man nicht prinzipiell gegen Aushubdeponien – schließlich gebe es in der Gemeinde bereits mehrere –, der Standort im Breitenbacher Naherholungsgebiet Bichl sei aber alles andere als ideal, kritisiert Margreiter. Zudem befürchte er große Probleme durch das Verkehrsaufkommen.

Die Gemeinde habe hier keine Parteistellung, rechtlichen Beistand habe man sich bereits geholt. Eine mögliche Option wäre demnach eine Tonnagebeschränkung auf der schmalen Zufahrtsstraße. Diese würde dann aber auch für alle anderen schweren Fahrzeuge Probleme mit sich bringen.

Die Gemeinde will der Firma Bodner nun mit einem „wesentlich unproblematischeren“ Vorschlag für einen Alternativstandort entgegenkommen, so Bürgermeister Margreiter. Das Verkehrsproblem wolle man gemeinsam mit der BH Kufstein angehen. Seitens der Firma war am Montag keine Stellungnahme zu erhalten. (fh,TT)