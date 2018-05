Von Alexander Paschinger

Haiming – Er ist zu einer Visitenkarte der Obstgemeinde Haiming geworden. Nicht umsonst prangt ein überdimensionaler Apfel samt Schriftzug „Haiming“ am Kreisverkehr an der Bundesstraße. Allerdings: Ein erster Gestaltungsversuch wurde vor Kurzem abgebrochen. „Ich habe die Bauarbeiten eingestellt“, erklärte Bürgermeister Josef Leitner bei der jüngsten Gemeinderatssitzung: Eine professionelle Planung soll her.

Anleihe nahm der Dorfchef dabei bei der Gestaltung der Imster Kreisverkehre. „Die 1800 Euro, die so eine Planung kosten, die reuen mich nicht“, so Leitner. Gestört habe ihn vor allem, dass das Wappen der Gemeinde, das bereits in den Kreis gesetzt wurde, in Richtung Haiminger Einfahrt schaut: „Das muss schon von der Bundesstraße aus sichtbar sein“, gab der Bürgermeister vor. Jedenfalls wird das Thema die Gemeinde weiter beschäftigen – der Bauausschuss wurde mit der weiteren Vorgangsweise betraut.

Als Fläche für „Das Inntal summt“ wird der Kreisverkehr aber voraussichtlich nicht dienen. Haiming ist diesem Leader-Projekt in der gleichen Sitzung nämlich beigetreten. Derzeit wollen sechs Inntal-Gemeinden des Bezirks mitmachen, eine siebente befindet sich noch in der Entscheidungsphase. Das gesamte Leader-Projekt kostet 65.000 Euro, wie GR Bernhard Zolitsch ausführte. Für Haiming bliebe bei sechs teilnehmenden Gemeinden ein Anteil von 12.400 Euro. Nein, meinte BM Leitner, der Kreisverkehr sei für ihn keine Option für eine naturbelassene Blumenwiese. Sehr wohl allerdings die anschließende Böschung bei der Haiminger Einfahrt. „Das wären auch 100 bis 150 m².“

Zolitsch hatte als Ausschuss­obmann noch ein tierisches Thema parat: Durch den Bau der Handl-Produktionsstätte fiel nämlich der Gemeinde ein Teil der Hunde-Freilaufzone weg. In der Leinenzwangverordnung wurden nämlich in Haiming solche Areale ausgewiesen. Nun aber fehlen rund 1000 bis 1200 m². Der zuständige (und erweiterte) Ausschuss wird sich jedenfalls in den nächsten Wochen damit beschäftigen müssen, weil die Freilaufzonen Fixteil der entsprechenden Verordnung sind.

Die Gemeinde Haiming wird sich im Übrigen auch um ein Kulturmerkmal des Oberlandes bemühen: Man unterstützt nämlich die Bestrebungen eines Oberländer Vereines, die „Rieselbewässerung“ als immaterielles österreichisches Kulturerbe unter Schutz der Unesco zu stellen. Dabei geht es um Waale und deren Erhaltung.

Insgesamt wurde der Bürgermeister auch mit der Jahresrechnung der Gemeinde entlastet. Nur eine Frage hatte Überprüfungsausschuss-Obfrau Alexandra Harrasser: Warum 100.000 Euro Landesförderung noch nicht geflossen seien. Leitner klärte auf: Für das Gemeindezentrum gab es 800.000 Euro Bedarfszuweisung und 100.000 Euro Kulturgeld für einen klimatisierten Raum und Vitrinen für Trachten. Der komme allerdings doch nicht, zumal in dieser Räumlichkeit das Archiv der Gemeinde untergebracht ist. Deshalb werde hier „wohl nur ein Teil fließen“, so Leitner.