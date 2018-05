Von Jasmine Hrdina

Walchsee – „Wir wollen weiter am Amberg Ski fahren“, lautet das klare Bekenntnis der Walchseer Bürger zum heiß diskutierten Schlepplift im Ortsteil Durchholzen. Rund 140 Einwohner folgten am Montagabend Bürgermeister Dieter Wittlingers Einladung zur Gemeindeversammlung in die Tennishalle, um ihre Meinung zur defizitären Anlage kundzutun. Die eindeutige Mehrheit (67 Prozent der 127 bei der dort durchgeführten Befragung abgegebenen Stimmen) sprach sich dafür aus, dass sich die Gemeinde „unter Bedachtnahme auf Wirtschaftlichkeit und Kosten“ für den Erhalt des Amberglifts einsetzen soll, für 27 Prozent sollte der Betrieb jedenfalls und ohne Rücksicht auf die Finanzen fortgeführt werden.

„Ohne den Lift können wir im Winter gleich zusperren, dann ist ja überhaupt nichts mehr los“, sorgte sich ein Bürger um die zahlenden Touristen. Eine junge Mutter betonte hingegen die kommunale Bedeutung: „Der Lift ist nicht nur für die Kinder wichtig, er bereichert die gesamte Ortschaft. Im Winter kommen die Leute dort zusammen.“ Keinen Applaus erntete ein Alternativvorschlag aus dem Publikum: „Das Geld könnte man auch anders investieren, etwa in eine Kletterhalle. Diese könnte man zumindest das ganze Jahr über betreiben.“

Der Amberglift ist nur knapp zwei Monate im Jahr im Betrieb. Und kostet einiges: Wie berichtet, geht aus einer vom Lifteigentümer, dem Tourismusverband Ferienregion Kaiserwinkl (TVB), in Auftrag gegebenen Studie hervor, dass sich der Betrieb aus tourismusfachlicher Sicht nicht rentiert: Investitionen von mindestens 230.000 bis 350.000 Euro stehen an, es fehlt an Gastronomie und Spaßangeboten und auch die Beschneiung sei nicht mehr zeitgemäß. Der laufende Betrieb wird mit 100.000 bis 130.000 Euro pro Jahr beziffert, dem gegenüber stehen Gesamterlöspotenziale von 35.000 bis 60.000 Euro. „Der alpine Skilauf ist auch nicht das touristische Kernthema im Kaiserwinkl“, betonte Arnold Oberacher, der die Studie der Firma Conos der Öffentlichkeit präsentierte. Der TVB hatte das Aus eigentlich bereits beschlossen. Ein Fortbestand sei nur denkbar, wenn Gemeinden, private Unternehmer und TVB gemeinsam als Eigentümer auftreten. Immerhin, erste Gespräche mit Bürgermeistern umliegender Gemeinden verliefen laut Wittlinger positiv: „Sie sind interessiert. Über Geld wurde aber noch nicht gesprochen.“

Die Uhr tickt, der TVB habe der Gemeinde eine Deadline bis Mitte August gesetzt, der Bürgermeister hoffe aber auf eine Verlängerung bis zum Sommer 2019. Viele Fragen bleiben nämlich noch offen, etwa, wer denn den Lift gegebenenfalls betreiben soll. Der Vertrag mit der Liftanlagen Zahmer Kaiser GmbH ist mit Ende März ausgelaufen, die Suche nach einem neuen Pächter verlief erfolglos.

Für den Planungsprozess wünscht sich Wittlinger einen „neutralen Verhandler“ und sieht die Firma Conos als geeignet. Durch die Studie habe diese nun schon einen guten Überblick über die Materie.

Am kommenden Montag wird es im Gemeinderat eine erste Entscheidung geben, ob und wie sich Walchsee für den Erhalt des Amberglifts einsetzen wird.