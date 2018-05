Von Denise Daum

Götzens – Es war so etwas wie ein negatives Aha-Erlebnis für Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer. Ein anonymer Hinweis brachte ihn nach Götzens zu einem braunen Feld. „Beim Lokalaugenschein war schnell klar: Hier wurde mit Gift alles abgetötet“, erklärt Kostenzer. Ein „schockierender Fall“ von Glyphosat-Einsatz. Noch schockierender sei für ihn allerdings die Erkenntnis, dass ein großflächiger Einsatz des Pestizids tatsächlich erlaubt ist. Für Kostenzer nicht nachvollziehbar: „Da tun sich für mich Abgründe auf. Glyphosat tötet alles ab und richtet massive Schäden an. Wir legen in Tirol Wert auf sorgfältige Landwirtschaft und Regionalität. Wie geht es dann damit zusammen, dass wir legal hektarweise Gift verspritzen?“, fragt sich Kostenzer. Für ihn ist deshalb ein landesweites Verbot von Glyphosat die logische Konsequenz.

Im konkreten Fall in Götzens hat der Landesumweltanwalt Anzeige gegen den Bauern erstattet. Kostenzer geht nämlich davon aus, dass die rechtlichen Bestimmungen zur Glyphosat-Anwendung verletzt worden seien. So seien die vorgeschriebenen Abstände zum dort befindlichen Bach nicht eingehalten worden, glaubt Kostenzer.

Der betroffene Bauer kann nicht nachvollziehen, warum er in den Fokus des Landesumweltanwaltes gekommen ist. Er verwende Glyphosat zur Kulturvorbereitung, wie er erklärt. „So wie es tausendfach in Österreich gemacht wird und auch erlaubt ist.“ Dadurch müsse nicht umgepflügt werden, was wiederum eine enorme Energie- und Emissionsersparnis bringe. „Ich bin ein totaler Naturmensch, aber es ist nun mal so, dass Chemie billiger ist als Arbeitskräfte. Das gesamte Feld manuell zu bearbeiten, wäre unmöglich“, rechtfertigt sich der Bauer. Dass er mit dem Pestizid zu nahe an den Bach gekommen ist, könne vielleicht sein, räumt der Bauer ein.

Der zuständige Landesrat und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler verweist darauf, dass der Erlass eines generellen Verbots von Glyphosat weder auf Bundes- noch auf Landesebene EU-rechtlich möglich ist. Man habe sich aber zum Ausstieg aus Glyphosat bekannt. „Zum vorsorglichen Schutz vor allem unserer Kinder werden wir die rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen und in einem ersten Schritt den Einsatz von Glyphosat beschränken“, erklärt Geisler. So werde die Anwendung auf öffentlich zugänglichen Plätzen wie Parks, Kinderspielplätzen, Sport- und Freizeitanlagen oder auf dem Gelände von Schulen untersagt. Vorarbeiten dafür laufen. „In der Tiroler Landwirtschaft spielt Glyphosat so gut wie keine Rolle“, betont Geisler. Zum aufgeworfenen Fall in Götzens sagt der Landesrat, dass sich die Amtssachverständigen genau anschauen werden, ob die rechtlichen Bestimmungen eingehalten worden sind.

Europarechtsexperte Walter Obwexer bestätigt im Gespräch mit der TT, dass ein Totalverbot von Glyphosat mit geltendem Unionsrecht nicht vereinbar ist. „Die EU hat Glyphosat vor Kurzem für weitere fünf Jahre zugelassen“, erklärt Obwexer. Das heißt, das Mittel darf verkauft und angewendet werden. „Was sehr wohl geht, ist, dass Gemeinden oder das Land in ihrem Wirkungsbereich auf eine Anwendung verzichten.“

Den Vorschlag des Landes Kärnten, ein Verwendungsverbot im Kärntner Pflanzenschutzmittelgesetz zu verankern, hat die EU-Kommission nicht akzeptiert.