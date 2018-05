Von Helmut Wenzel

Landeck – „Dass derzeit 18 Landecker Patienten in Heimen in Innsbruck und im Unterland untergebracht sind, kann ich nur bedauern. Das ist keine angenehme Situation, vor allem für die Angehörigen.“ Das stellte Bürgermeister Wolfgang Jörg kürzlich im städtischen Altenheim fest.

Heimleiter Reinhard Scheiber und Pflegedienstleiter Viktor Zolet bestätigen den Engpass, „der mit der Abschaffung des Pflegeregresses zusammenhängt“. Die vier weiteren Heime im Bezirk seien ebenfalls restlos bis auf das letzte Bett belegt. Damit nicht genug: Scheiber hat zudem eine Warteliste mit „dringenden Fällen“ auf seinem Schreibtisch.

Selbst Patienten der Pflegestufen 3 und 4 müssten warten. Ein Aufnahme von Pflegepatienten der Stufen 1 und 2 sei ausgeschlossen. „Wir hoffen auf eine rasche Grundsatzentscheidung der Stadtgemeinde für den dringend notwendigen Bettenausbau“, hob Zolet hervor.

Laut Jörg gibt es bereits eine Machbarkeitsstudie des Gemeindedienstleisters GemNova zu den Erweiterungsoptionen des 1977 eröffneten Hauses. Das Kostenvolumen liege bei etwas mehr als drei Mio. Euro. Den Zeitrahmen für die Umsetzung des Projekts sieht der Bürgermeister bei drei Jahren. „Zumindest ist dieses Ziel anzustreben.“ Ein gewichtiges Wörtchen mitzureden habe auch die Raumplanung. „Zudem muss das Vorhaben in den Pflegestrukturplan des Landes passen.“ Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage der Stadtgemeinde sei das nötige Finanzierungskonzept „ebenfalls ein Knackpunkt“. Abzüglich Fördermittel werde die Stadt „vermutlich zwei Mio. Euro stemmen müssen“.

Akuten Handlungsbedarf sieht auch der städtische Sozialausschuss mit Obmann GR Marco Lettenbichler: „Unser Ausschuss hat kürzlich einen Lokalaugenschein gemacht. Meiner Meinung nach bietet sich der Ausbau des 4. Stockwerks an, dort könnten 18 Einzelzimmer eingerichtet werden.“ Eine weitere Lösung, der Bau eines neuen Hauses am Altenheimgelände, wäre laut Lettenbichler die teurere Variante. Nach Abschluss des kommunalen Millionenprojekts „Erweiterungsbau Volksschule Angedair“ müsse das Projekt Altenheim unverzüglich in Angriff genommen werden. Für jene 18 Patienten, die in Heimen außerhalb von Landeck untergebracht sind, müsse die Stadt „einen nicht unerheblichen finanziellen Beitrag leisten“, zeigt der Ausschussobmann auf. Die Höhe der Landeszuschüsse könne man noch nicht abschätzen, so Lettenbichler. Die Bedarfszuweisungen würden in seiner Wahrnehmung „nach nicht nachvollziehbaren Kriterien“ vergeben.