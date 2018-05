Wängle – Familiär ist es Montagabend im Hotel Lechlife bei den Außerferner Grünen hergegangen – sowohl was das Verhältnis der alten und neuen Bezirkssprecherin angeht, als auch was die Zahl der Teilnehmer an der Bezirksversammlung betrifft. Die Reuttenerin GR Barbara Brejla war nach Jahren an der Spitze amtsmüde geworden und hatte ihren Posten zur Verfügung gestellt. Gerade zu einer Zeit, in der die Außerferner Grünen mit der Landespolitik hadern. Denn nicht allen hatte – wie berichtet – das Verhandlungsergebnis der schwarz-grünen Koalition gefallen. Sogar Rücktritte waren zu verzeichnen gewesen.

Zur außerordentlichen Bezirksversammlung mit Neuwahlen hatten sich viele entschuldigen lassen, sieben Wahlberechtigte dann aber doch nach Wängle gefunden, wo sie fünf Vorstandsposten untereinander aufteilten. Eine Gegenkandidatur von Sigi Kerle konnte im letzten Moment abgewendet werden, so gab es ein einstimmiges Votum für Regina Karlen als neue Bezirkssprecherin, die damit ihre Schwester beerbte – Brejla macht aber als Kassierin weiter. Kerle fühlt sich in der grünen Spitze doch am Stellvertreterplatz wohler, den er sich nun gleichberechtigt mit Waltraud Heinrich teilt. Martin Rauter ist neuer Datenschutzbeauftragter und Koordinator, früher auch Schriftführer genannt.

Reuttes Ersatzgemeinderat Helmut Hein stand für nichts zur Verfügung. Er hatte die Parteimitgliedschaft mit Jahreswechsel auslaufen lassen, weil ihn der Mitgliedsbeitrag ärgerte. (hm)