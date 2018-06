Von Michael Mader

St. Johann – Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist derzeit in aller Munde und beschäftigte in der jüngsten Sitzung auch die St. Johanner Gemeinderäte. Vorangegangen war der heißen Diskussion, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, ein Antrag der Grünen-Gemeinderätin Maria Strele. Schon im September 2016 hätten die Grünen nämlich beantragt, ein Intranet für die Mandatare einzurichten. „Bis heute wurde darüber nicht entschieden. In der Stadtgemeinde Kufstein ist so ein System, das SessionNet, seit 2003 ohne Probleme in Gebrauch. Von missbräuchlicher Verwendung ist nichts bekannt“, heißt es in dem Antrag sinngemäß. Für jeden Mandatar sei von der Stadt Kufstein ein Tablet angekauft worden, über die Homepage der Stadt müsse man sich einloggen. Durch den Gebrauch dieses Datenweges hätten sich die Termine am Gemeindeamt zur Dokumenteneinsicht fast erübrigt und das könne auch in St. Johann möglich sein. Strele beantragte, dass der Gemeinderat ohne Aufschub eine gesicherte, digitale Datenübertragung einrichten möge.

Bürgermeister Stefan Seiwald (ÖVP), der sich laut eigenen Angaben beruflich intensiv mit der DSGVO auseinandersetzt, warnte: „Was wir nicht brauchen, sind jetzt irgendwelche Aktionen, bevor wir nicht sicherstellen können, dass Daten nicht weitergegeben werden.“ Er sei sofort dabei, wenn es da­rum gehe, dass die Verwaltung Informationen zur Verfügung stelle, „aber das ist ein Bereich, der nicht ohne ist. Ich weise darauf hin, dass wir uns ohne Maßnahmen zum Schutz gegebenenfalls sogar strafbar machen.“

Strele konterte mit der Tiroler Gemeindeordnung: „Da­rin steht unter anderem, dass wir alle Unterlagen kopieren und mitnehmen dürfen.“ Da sei die Intranetlösung schon sicherer, auch sicherer, als ­E-Mails zu verschicken. Seiwald gab Strele zu bedenken, dass sie dann auch sicherstellen müsse, dass in ihrem privaten Umfeld niemand Einsicht in diese Daten haben dürfe. Er könne ihr einen Raum im Gemeindeamt zur Verfügung stellen, wo sie selber suchen bzw. Einsicht nehmen könne. Dann wären die Mitarbeiter entlastet. Für Strele ein Unding, müsse sie so schon viel Freizeit aufwenden, um Unterlagen im Gemeindeamt zu besorgen.

Gemeindevorstand Heribert Mariacher (FPÖ) zeigte sich wie Bürgermeister Seiwald skeptisch bezüglich des Intranets: „Wir sollten abwarten, was das Land und der Gemeindeverband jetzt machen.“

Abwarten hieß es deshalb auch für den Intranet-Antrag der Grünen.

Wie sehr der Datenschutz in der öffentlichen Gemeinderatssitzung in St. Johann um sich greift, zeigen zwei aktuelle Beispiele: So wurde nicht nur die Wohnungsvergabe in den nicht-öffentlichen Teil verlegt, auch die Abstimmung über die Erlassung von Bebauungsplänen erfolgte, wie in St. Johann üblich, „geheim“.

„Wir werden uns überhaupt überlegen müssen, welche Dinge noch öffentlich behandelt werden dürfen“, hieß es bei der Gemeinderatssitzung.