Von Angela Dähling

Fügen – Ein denkmalgeschütztes Schloss samt Schosshof mitten im Ort zu haben, birgt einen gewissen Zauber. In Fügen liegt dieser Zauber noch unter der undurchsichtigen Staubschicht in dem im Dornröschenschlaf versunkenen Schloss verborgen. Und ein „(Dorf-)Kaiser“ nach dem anderen begibt sich auf die Suche nach jenem Zauberer, der es schafft, das bauliche Juwel nachhaltig und überwältigend zu neuem Leben zu erwecken.

Alt-Bürgermeister Walter Höllwarth stellte die ersten Weichen hierfür. Er sorgte dafür, dass das Schloss in Gemeindebesitz kommt und beauftragte den ehemaligen Europahaus-Geschäftsführer Hannes Pramstraller mit einer Konzepterstellung. Ein „Haus der Musik“ mit einem Erlebnis-Museum war kurz gesagt das Resultat.

Ein neuer Bürgermeister kam und neue Visionen mussten her. So mancher wurde in den letzten Monaten eingeladen, seine Ideen zu erläutern. „Wir haben Leerstände, die der Bedeutung unseres Ortes nicht entsprechen. Das Problem ist fehlende Frequenz, fehlendes Leben, fehlender Handel“, sagt Bürgermeister Dominik Mainusch. Der Ort habe sich im Westen rund um die Spieljochbahn entwickelt, wodurch der untere Ortskern sukzessive entlebt und die Frequenz verlagert worden sei. „Die Dorfstruktur bröselt auseinander“, so Mainusch. Man müsse Handel und Frequenz ins untere Dorf zurückbringen. „Aber Handel siedelt sich erst an, wenn Frequenz da ist. Die müssen wir schaffen als öffentliche Hand. Und zwar durch Festivals und Kultur“, erklärte der junge Dorfchef bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Gedanken an Salzburg und Bregenz und deren Festspiele wurden dabei lebendig, obgleich man sich dann auf seine Ortsgröße besann. „Erl könnte ein Vorbild für uns sein“, meinte Mainusch.

Christoph Crepaz, Festivalleiter des „Stummer Schrei“ und Bruder des Leiters der Salzburger Festspiele, ist der neue Mann, der mit seiner Machbarkeitsstudie dem Schloss Zauber und Anziehungskraft zurückgeben soll. Er präsentierte diese mit nur drei Folien bzw. sprach von drei Säulen: Kultur, Bildung, Märkte. Konkret: Oster-, Weihnachts-, Bauern- und Handwerksmarkt. In puncto Kultur schlug er „Zillertaler Festspiele“, Neue Volksmusik, Jazz-Festival, Musical-Festival sowie Film-Festival mit Open-Air-Kino vor und dazu entsprechende Bildungs-Akademien. „Es muss Einheimischen und dem Tourismus was bringen“, sagte Crepaz und ergänzte: „Alles, was aufgesetzt ist, ist zum Scheitern verurteilt. Wenn es mit falscher Freundlichkeit nur ums Geld geht, sind die Leute wieder weg.“ Letztlich geht es aber ums Geld.

Gutbetuchte Touristen und Investoren würde man gerne nach Fügen bringen und Flächen haben, wo der Handel sich entwickeln kann, klang in der Diskussion im Gemeinderat durch. Erster Schritt ist die Schlosshofgestaltung. Um 95.000 Euro (pauschal) wurde das Jenbacher Architekturbüro Autarc mit Armin Artengruber vom Gemeinderat beauftragt, ein architektonisches Projekt für den Schlosshof auszuarbeiten, das die weitere Entwicklung des Schlosses nicht verbaut. Pläne, die dem Büro den Sieg beim Ideenwettbewerb eingebracht hatten, wurden präsentiert. Die Öffnung des Hofes, Wasserspiele, Sitzstufen, öffentliche WC-Anlagen, ein Gastronomiebetrieb, die Möglichkeit für Open-Air-Veranstaltungen mit 800 Sitzplätzen und eine Tiefgarage mit 52 Stellplätzen sind angedacht – laut BM Mainusch denke man über eine weitere, größere Tiefgarage in der Nähe nach. Geschätzte 2 bis 3 Mio. Euro kostet die Umsetzung, mit der im Frühjahr 2019 gestartet werden soll.