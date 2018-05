Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Ein Lkw rollt in die Kontrollstelle Radfeld ein. Die Tiroler Politik rümpft die Nase. Zunächst, weil das, was das deutsche Fahrzeug geladen hat, nämlich Klärschlamm, tatsächlich geruchsintensiv ist. Dann aber auch, weil die Polizei im Zuge ihrer Kontrolle eine Überladung von gut 1,5 Tonnen feststellt. Die Fahrt ist zumindest vorübergehend vorbei.

Der Wohn- und Verkehrsausschuss des Landtages hielt gestern auf der Schwerverkehrskontrollstelle Radfeld auf der Inntalautobahn Nachschau. Wie das dort eben so in der Praxis läuft mit der im Landhaus so oft geforderten Kontrolle der rund 2,25 Mio. Lkw-Fahrten (2017) durch Tirol. Im Anschluss wurde auch noch der RoLa-Terminal in Wörgl inspiziert.

Landespolizeidirektor Helmut Tomac, der Chef der Verkehrspolizei Markus Widmann und auch der Leiter der Abteilung Verkehrsrecht im Land, Bernhard Knapp, standen den Abgeordneten Rede und Antwort. Für die kontrollmäßige Kooperation zwischen Land, Polizei und Asfinag werde Tirol nicht nur österreichweit, sondern auch bei den angrenzenden Nachbarstaaten beneidet, führt Tomac aus. „In Südtirol wird seit zehn Jahren Vergleichbares geplant“, sagt Widmann. Bis dato erfolglos. Wobei: Die Lkw-Kontrolle sei keine Massenabfertigung. Pro Fahrzeug könne das schon eine Stunde in Anspruch nehmen. Im Schnitt leisten die 145 speziell geschulten Beamten im Jahr 30.000 solcher Einsatzstunden. Allein bei der Kontrollstelle Radfeld werden im Schnitt pro Jahr bis zu 250.000 Lkw ausgeleitet. Für eine Vorselektion bzw. Intensivkontrolle. Ditto auf der nur wenige Kilometer entfernten Anlage in Kundl Richtung Brenner.

Ein Mehr an Kontrolle, wie von der Politik mitunter gefordert, werde schwierig, sagt Widmann. Quantität und Qualität seien bereits hoch. Die Verkehrspolizei könne ihre übrigen Aufgaben nicht vernachlässigen. Dazu gehören seit Jüngstem auch die Block­abfertigungen an der Kufsteiner Grenze. Wird geblockt, kann auch die Kontrolle in Kundl einmal Nachrang haben. „Das Personal wird dann vorrangig für die Dosierung eingesetzt“, so Widmann.

LH Günther Platter (VP) übt sich indes in Sachen Transit in einer Vorschau. Zusammen mit seinem Südtiroler Amtskollegen Arno Kompatscher will er – wie berichtet – am Brennergipfel am 12. Juni in Bozen die Korridormaut einfordern. Für Lkw der Klasse EURO 0-4 auf dem Abschnitt Brenner–Modena eine vergleichbare Mauthöhe zu Tirol, für EURO 5-6 nur schrittweise. Hier soll die Maut innerhalb von drei Jahren um jeweils 30 Prozent ansteigen. Tirol und Südtirol hätten das so akkordiert.