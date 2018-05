Von Wolfgang Otter

Kufstein – Der Beschluss des Stadtrates, die Kufsteiner Krabbelstube zuzusperren, hat einigen Staub unter Müttern aufgewirbelt. Heute soll der Gemeinderat entscheiden. Dazu meldet sich auch die zuständige Ausschussobfrau Birgit Obermüller (Partreifreie) zu Wort. Laut Obermüller „handelt es sich um eine überschaubare Zahl an betroffenen Kindern, es sind insgesamt kaum 50 angemeldet“. Dabei werden die meisten täglich oder mehrere Tage abgegeben. „Sie nützen laut Auskünften sehr viele aus, weil es eine sehr billige Betreuungsmöglichkeit ist“, weiß Obermüller.

Was nun die Krabbelstube anbelangt, sei es ein vor Jahrzehnten mangels Alternativen durchaus gutes Konzept gewesen, sei aber mittlerweile überholt. So sehr, dass man nicht einmal mehr Landesmittel als Förderung dafür bekomme. „Wie neueste Erkenntnisse zeigen, erzeugt man ein Bindungsproblem bei Kindern, wenn man sie bei wildfremden Menschen für nur ein oder zwei Stunden abgibt“, zeigt Obermüller das pädagogische Problem auf. Daher gibt es auch Einrichtungen, die verlangen, dass die Kinder die Krippe mindestens zwei Tage besuchen müssen. „Wir wollen die Betreuung in der Stadt auf hohe Qualität stellen“, erklärt Obermüller das Ziel.

Was nun die Kufsteiner Krabbelstube anbelangt, „ist es auch nicht so, dass sie ersatzlos gestrichen wird, das ist ein Schwachsinn. Es wird sicher Alternativlösungen geben. Es gibt diesbezüglich noch Gespräche“, verspricht die Referentin.