Von Peter Nindler

Innsbruck – Vor dem Brenner-Gipfel in Bozen ziehen düstere Wolken auf. Zum einen gibt es aus Südtirol lediglich Ankündigunge­n über eine Erhöhung der Lkw-Mauttarife zwischen dem Brenner und Modena. Tirols LH Günther Platte­r (VP) und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher (SVP) haben zuletzt eine sofortige Anhebung der Lkw-Maut für die schadstoffreichen Lkw auf rund 80 Cent pro Kilometer paktiert, für die abgasarmen ist innerhalb von drei Jahren eine Anhebung um 30 Prozent geplant. Erfolgen soll dies mit der Übernahme der Autobahnkonzession im Sommer.

Doch die große Frage ist, ob die neue italienische Regierung bei den Südtiroler Mautplänen mitspielt. Andererseits gibt es von den mächtigen Frächtern südlich des Brenners schon jetzt massiven Widerstand. Bereits jetzt rechnet beispielsweise Fercam dem Land vor, dass die Blockabfertigung pro Lkw die Frächter 100 bis 150 Euro kostet. Thomas Baumgartner, Präsident des Frächterverbands Anita, geht bereits seit Monaten wegen der Blockabfertigungen auf die Barrikaden, die eigentlich nur die Flüssigkeit des Verkehrs erhalten sollen. Transportiert wird trotzdem: mit dem Lkw auf der Brennerroute und nicht auf der Schiene. Obwohl auch Frächter aufgrund von Zeitverzögerungen eine andere Route gewählt haben.

Die bayerischen Transporteure haben indes mit Verkehrsminister Andrea­s Scheuer (CSU) einen starken Verbündeten. Die Umsatzverluste an jedem Tag, an dem Tirol eine Blockabfertigung durchführt, werden von den Spediteuren mit bis zu 30.000 Euro beziffert. Jetzt lässt auch Minister Scheuer aufhorchen. Wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet („Scheuer kämpft gegen Ösi-Blockade“), hat sich der deutsche Verkehrsminister im Mai eindringlich an EU-Verkehrskommissarin Violet­­a Bulc gewandt.

Im Mai gab es in Kufstein bekanntlich zehn Lkw-Dosierungen, maximal 250 bis 300 Lkw durften stündlich in den Morgenstunden die Grenze Richtung Tirol passieren. Das sei eine unverhältnismäßige Behinderung des freien Güterverkehrs, wettert Scheuer. „Die Block­abfertigung ist inakzeptabel und aus unserer Sicht nicht mit der EU-Warenverkehrsfreiheit vereinbar“, schreibt der Minister an seine Kollegin in Brüssel. Gleichzeitig erfolgt eine klare Aufforderung vor dem Verkehrsgipfel in Bozen. „Ich bitte dringend darum, die österreichische Regierung aufzufordern, die Durchführung systematischer Behinderungen durch das Land Tirol zu unterlassen.“

Im Juni ist nur eine Block­abfertigung geplant, Platter und Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) ziehen hingegen eine positive Bilanz der Mai-Blockabfertigungen. „In den vergangenen zwei Wochen zeigte die Blockabfertigung ihre volle Wirkung. Der Verkehrsfluss entlang der Inntalautobahn wurde aufrechterhalten und die Verkehrs- und Versorgungssicherheit war trotz starken Verkehrsaufkommens durchwegs gegeben“, erklärt der Landeshauptmann. Laut Felipe wird die Tiroler Landesregierung alles daran setzen, den überbordenden Transit zu bekämpfen. Aber es müssten endlich auch Maßnahmen von den Partnerregionen umgesetzt werden. „Diesbezüglich erwarten wir uns am 12. Juni beim Verkehrsgipfel in Bozen klare Maßnahmen aus Brüssel, Rom und Berlin.“ Zumindest aus Berlin kommen bereits eindeutige Signale – aber in die entgegengesetzte Richtung.