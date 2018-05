Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Jetzt steht die „Westachse“ auf dem Prüfstand. Dieser Meinung ist man auch in Tirol. Die von der Bundesregierung präsentierte bundeseinheitliche Mindestsicherung neu schmeckt weder Tirol noch Salzburg oder Vorarlberg – sie wollen an ihren Modellen festhalten. Auch, weil die Grünen hier mit in den Regierungsbooten sitzen. In allen drei Bundesländern würde die strikte Umsetzung der neuen Maximalgrenze von 863 € an Mindestsicherung pro Person nämlich zu teils tiefen, existenzbedrohenden Einschnitten führen. Betroffen wären insbesondere Familien, wie Berechnungen der Tiroler Grünen zeigen, auf Länder­ebene aber auch die vom Bund eigentlich durch die Reform besserzustellenden Alleinerzieherinnen (siehe auch Grafik links).

Speziell Tirol hadert mit der Wohnkostenproblematik. Bereits derzeit reichen die diesbezüglichen Bezirkssätze im Mindestsicherungsgesetz teils nicht aus. Der Bundesvorschlag würde die Lage weiter verschlimmern. Weil dann in Tirol noch weniger Geld für den Lebensunterhalt vorhanden wäre. Die Empfehlung des Bundes an die Länder, künftig den Wohnbedarf von Beziehern verstärkt über Sachleistungen zu decken, klingt nur auf den ersten Blick einfach. Von Zigtausenden Fällen erfolgte in Tirol bis dato lediglich in 140 Fällen eine konkrete Wohnungszuweisung. Und das, wie die Tiroler Sozialen Dienste bestätigen, ausschließlich in (ehemaligen) Flüchtlingsunterkünften. Dabei liegt es weniger am Wollen als vielmehr am Können. Das Problem: Um effektiv mit Zuweisungen arbeiten zu können, müsste Tirol einen Pool von bis zu 200 (leerstehenden) Objekten vorrätig halten, heißt es aus dem Landhaus. Ein schwerer finanzieller Brocken. Aber auch angesichts des hohen allgemeinen Wohnbedarfs in Tirol nicht umsetzbar, sagt die Liste Fritz.

VP-intern sollen jetzt LH Günther Platter, LR Beate Palfrader und Klubobmann Jakob Wolf mit der Bundespartei nachverhandeln. Die Hoffnung auf Zugeständnisse lebt. Es heißt, VP-Sozialsprecher August Wöginger habe sich für kommende Woche angekündigt, um mit Tirol, Salzburg und Vorarlberg zu sprechen.

Von Seiten der Grünen wurde gestern Landessprecher Hubert Weiler-Auer vorgeschickt. Er pocht auf das Westachsenmodell. Den befürchteten Kahlschlag durch den Bund will er noch abwenden: „Der Druck muss nur groß genug sein.“

Während NEOS-Chef Dominik Oberhofer in der Reform weiter eine Residenzpflicht vermisst, um so künftig den Druck in der Mindestsicherung von den Ballungszentren zu nehmen, findet es Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider absurd, wenn der Bund einerseits Leistungen an Deutschkenntnisse knüpft, andererseits Deutschkurse kürzt. SOS-Mitmensch bezeichnet den Regierungsvortrag gar als „schlimmstes Armutsverschärfungspaket der Zweiten Republik“.

Anders Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl (VP). Er beklatscht die Bundespläne. Sie würden auf die richtigen Effekte und Fairness abzielen.