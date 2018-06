Von Peter Nindler

Steinach, Innsbruck – Das wirbelte im wahrsten Sinne des Wortes viel Staub auf. Zwischen Stafflach (Gemeinde Steinach) und St. Jodok am Eingang zum Valser- und Schmirntal wurde eine Grünlandfläche aufgeschottert. Vom Wipptaler Recycling- und Transportunternehmen Johannes Huter. Seine 82-jährige Mutter hat das Grundstück am Valserbach im Vorjahr gekauft. Sie ist keine Landwirtin, und Bauer, der die Freilandfläche hätte selbst erwerben wollen, hat sich keiner gemeldet. Nach dem Interessentenmodell kam schlussendlich die 82-Jährige zum Zug. Auflagen gab es allerdings: Die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Flächen müsse weiterhin gewährleistet sein.

Davon war aber bald keine Rede mehr. Recycler Johannes Huter suchte um Betriebsanlagenbewilligung an und erhielt sie im Februar. Er wollte Container dort aufstellen. Dazu wird es aber nicht kommen. Denn die Betriebsgenehmigung hätte nie erteilt werden dürfen, gleichzeitig wird der landwirtschaftliche Grundverkehr missachtet. Die Fläche muss, wie bereits erwähnt, landwirtschaftlich genutzt werden, eine Sonderflächenwidmung der Gemeinde liegt ebenfalls nicht vor.

Der Steinacher Bürgermeister Josef Hautz bestätigt jetzt gegenüber der TT, dass der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden müsse. Huter sei davon in Kenntnis gesetzt worden, die Wildbach- und Lawinenverbauung fordert dies, weil zwei Drittel der Fläche in der gelben bzw. roten Gefahrenzone liegen. „Es wurde der Wasserbau befragt, aber zuständig ist die Wildbach“, betont Hautz.

Die Behörde dürfte aufgrund der Vorgeschichte wohl ganz genau hinschauen, ob die geforderte Wiederherstellung des Grünlands rasch erfolgt. Von der Grundverkehrsbehörde sind Verwaltungsstrafen zu erwarten.

Noch genauer hinzuschauen, das verlangt der für die Landwirtschaft und den Grundverkehr in Tirol zuständige Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (VP) anlässlich des haarsträubenden Falls in Steinach.

SPÖ-Vorsitzende Elisabeth Blanik nimmt die schwarz-grüne Landesregierung in die Pflicht. „Die Landesregierung muss in der Verwaltung das Bewusstsein schaffen, dass gerade in heiklen Zukunftsfragen wie Grund und Boden jeder behördliche Schritt genauestens geprüft werden sollte. Die besten Gesetze nützen nichts, wenn uns die Umsetzung nicht gelingt.“ Dafür benötige es aber außerdem klare Vorgaben der Politik. Es könne nicht sein, betont Blanik, dass gleichzeitig eine Widmung Freilandfläche und ein Betriebsanlagenbescheid für ein und denselben Flecken Erde bestünden.