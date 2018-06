Dass Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) den ehemaligen Vizekanzler und Infrastrukturminister Hubert Gorbach in den Aufsichtsrat der Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE berufen hat, sorgt für anhaltende Diskussionen. Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer (VP) spricht von einem „furchtbaren Sig­nal", Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) und SPÖ-Frauenvorsitzende Selma Yildirim kritisieren, dass es im Kontrollgremium der BBT SE keine Frau gebe. Jetzt meldet sich Gorbach selbst zu Wort, er verstehe die Empörung nicht. Nachvollziehen könne er allerdings den Tadel, dass keine Aufsichtsrätinnen in der BBT SE vertreten seien. „Aber das war schon vor mir der Fall."

Er selbst bezeichnet sich gegenüber der TT als glühender Verfechter des Brennerbasistunnels. „Ich habe seinerzeit den Tunnel auf Schiene gebracht. Und nicht nur das: Ich erreichte auch die Mitfinanzierung durch die EU und konnte dadurch die innerösterreichischen Kritiker des Brennerbasistunnels sowie den damaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel überzeugen", fügt Gorbach hinzu. Er sei fachlich qualifiziert, richtet er Bodenseer, Felipe und Co. aus. „Ich habe mich massiv für Tirol eingesetzt, da kann man ruhig beim ehemaligen Landeshauptmann Herwig van Staa nachfragen."

Was bezeichnet Gorbach als größte Herausforderung für den Baistunnel in den nächsten Jahren? „Natürlich die Zulaufstrecken, hier muss der Druck auf Deutschland massiv erhöht werden." Der Tunnel selbst werde ja planmäßig gebaut, die Unterinntalstraße sei ebenfalls in Betrieb.

Der Brennerbasistunnel soll bekanntlich 2027 in Betrieb gehen, bei den Zulaufstrecken in Bayern wird erst über die Trasse diskutiert. (pn)