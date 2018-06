Der Kufsteiner Gemeinderat musste sich mit dem Thema Krabbelstube nicht mehr auseinandersetzen. Diese überraschende Mitteilung machte Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf eine Anfrage hin. „Da die Krabbelstube per Stadtratsbeschluss eröffnet wurde, konnte dieser auch die Schließung entscheiden", so Krumschnabel. Bekanntlich hatte Anfang Mai der Stadtrat beschlossen, dass man die Einrichtung mit Mitte Juli einstellt. Im Gemeinderat nahm man diese Mitteilung ohne jede weitere Diskussion zur Kenntnis. Dies wird besonders jene Mütter ärgern, die sich nach Bekanntwerden der Schließung bei der TT beschwerten.

Laut der Bildungsreferentin Birgit Obermüller (Parteifreie) sei die Einrichtung aber nicht mehr zeitgemäß und nach ihren Informationen von Müttern als billiger Dauerpflegeplatz missbraucht worden. Aber, so versprechen Obermüller und Krumschnabel, es werde entsprechende Alternativplätze geben. Die genauen Bedingungen dafür werden derzeit noch ausverhandelt.

Auch die Wörgler NR-Abgeordnete Carmen Schimanek meldet sich zum Krabbelstuben-Streit zu Wort: „Kufstein ist die zweitgrößte Stadt in Tirol und scheinbar nicht in der Lage, eine eigene Krabbelstube zu erhalten. Viele Mütter verlieren dadurch ein Stück Flexibilität", bedauert die FPÖ-Politikerin. Es bleibe zu hoffen, dass die Stadt genügend Ausweichplätze finde und diese für die Eltern nicht teurer werden. Schimanek: „Die Gemeinde muss in erster Linie an die Kinder und Eltern denken. Der Vorwurf, der im Raum steht, dass es sich dabei um eine versteckte Subvention für private Einrichtungen handeln könnte, ist nicht schön und wird sich hoffentlich nicht bewahrheiten." (wo)