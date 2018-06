Von Alexander Paschinger

Pitztal – Johannes Reinstadler ist Student, kommt aus Jerzens und engagiert sich als Vorsitzender der SP-Vorfeldorganisation der Jungen Generation derzeit – wie berichtet – für einen Bus-Nightliner ins Pitztal. Bei den vier Bürgermeistern des Planungsverbandes Pitztal (Arzl, Wenns, Jerzens und St. Leonhard) stieß er damit am Mittwoch auf offene Ohren. „Das Thema hat uns ja schon mehrmals beschäftigt“, sagt der Jerzner Dorfchef und Obmann des Verbandes, Karl Raich, zur TT. Reinstadler konnte jedenfalls den Bürgermeistern die Hintergründe und die Forderung von Hunderten Jugendlichen darlegen.

Wie berichtet, würde ein Nachtbus zu den Wochenenden und Feiertagen, der vom Bahnhof Imst-Pitztal hinein bis nach St. Leonhard fährt, rund 50.000 Euro im Jahr kosten. „Das ist aber so Daumen mal Pi“, gesteht Reinstadler ein. Und Raich meint dazu: „Da brauchen wir schon ein schriftliches Angebot vom VVT.“ Es gehe den Pitztaler Verantwortlichen nämlich durchaus darum, Jugendliche ins Tal hineinzubekommen, „auch wenn bei uns die Ausgeh-Möglichkeiten natürlich nicht so vielschichtig sind.“

Im Herbst wird jedenfalls der VVT-Vertrag neu ausgeschrieben. „Es gibt ja auch andere Wünsche“, erinnert Raich an Anregungen von Eltern schulpflichtiger Kinder, einen zweiten Schulbus im Tal einzurichten, damit die Schüler in der Früh nicht so lange vor verschlossenen Toren stehen müssen. Die Pitztaler Bürgermeister wären bei einem Nachtbus nicht abgeneigt, eine Lösung mit der Stadt Imst anzustreben. Wie berichtet, will Stadtchef Stefan Weirather ebenso bis Herbst zuwarten, um nach Vorliegen von Zahlen abzuwägen, ob eine Busverbindung oder doch eine Taxi-Variante kostengünstiger ist. Ein Pitztaler Nightliner mit Schleife nach Imst – „davon könnte Imst ebenfalls profitieren“, denkt Raich laut nach.

Was die Unterzeichner der Online-Petition betrifft, die Reinstadler und seine Junge Generation ins Leben gerufen haben, fordern die Pitztaler Bürgermeister ebenfalls noch nähere Informationen ein: Der Student konnte am Mittwoch von mehr als 500 Unterstützungserklärungen berichten – allerdings liegen noch nicht die endgültigen Daten über Herkunft und Betroffenheit vor. „Es sind aber viele dabei, die wie ich in Innsbruck studieren, oder manche aus Deutschland, die aber im Winter im Pitztal arbeiten“, betont Reinstadler.

Die vier Pitztaler Bürgermeister treffen sich übrigens alle zwei Wochen zu einer Verbandssitzung. Bei der nächsten Zusammenkunft hofft Raich, nähere Informationen vorliegen zu haben. „Bis dahin ist ja auch die Online-Petition abgeschlossen“, ist Reinstadler für das Projekt Nightliner optimistisch.

Für die Dorfchefs ist der Bus freilich nicht das einzige Thema. Viel wird klarerweise über das Regionalwirtschaftliche Programm Pitztal gesprochen. Wichtig sind demnächst auch eine Bestandsaufnahme über die Breitbandsituation im Tal und die Erstellung eines Masterplans dafür.