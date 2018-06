Innsbruck – Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Samstag eine positive Bilanz über die zuletzt durchgeführten Blockabfertigungen auf Tirols Autobahnen gezogen. In zwei Wochen sei – anders als etwa zu Pfingsten 2017 – bei sieben Blockabfertigungen der Verkehr kein einziges Mal vollkommen zum Erliegen gekommen. Das zeige die Richtigkeit der Maßnahme, so der Regierungschef in einer Aussendung.

„In den letzten zwei Wochen hat sich auch gezeigt, dass die Ankündigung zur Blockabfertigung zu Reaktionen bei den Frächtern führt“, verwies Platter darauf, dass Frächter aufgrund potenzieller Zeitverluste durch Lkw-Staus teils andere Routen wählten. Der Leiter der Abteilung Verkehrsrecht des Landes Tirol, Bernhard Knapp, zeigte sich ebenfalls zufrieden. Die Erfahrung der Exekutive bei der Dosierung in Kufstein und der perfekt abgestimmte Einsatz zwischen dem Land und der Polizei hätten trotz der vielen Feiertage und den damit verbundenen starken Reisetagen für vergleichsweise reibungslose Verkehrsabläufe gesorgt.

Platter und seine Stellvertreterin in der Regierung, Ingrid Felipe (Grüne), wollen auch künftig an der Blockabfertigung festhalten. Es könne nicht sein, dass Tirol die Hauptlast des alpinen Güterschwerverkehrs auf der Straße zu ertragen habe. „Wir müssen den Umwegtransit durch Tirol einbremsen und langfristig ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es damit einhergehend die Verlagerung der Lkw auf die Schiene braucht“, sagte der Landeshauptmann. Die Ergebnisse der vergangenen beiden Wochen würden in eine Gesamtevaluation einfließen, die die Basis für weitere Schritte und einen Dosierkalender bilde. Felipe forderte, dass „endlich auch Maßnahmen von unseren Partnerregionen umgesetzt werden“. Diesbezüglich erwartete sie sich am 12. Juni beim Verkehrsgipfel in Bozen klare Maßnahmen aus Brüssel, Rom und Berlin. (APA)