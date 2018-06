Um den Kauf von Grundstücken durch ausländische Gesellschaften in Tirol zumindest zu bremsen, schlägt SP-Parteivorsitzende Elisabeth Blanik wie beim landwirtschaftlichen Grundverkehr ein so genanntes Interessenten-Modell (Vorkaufsrecht) vor. Gemeinden sollten die Möglichkeiten haben, Angebote zu legen. „Wenn es in der Landwirtschaft um agrarstrukturelle Fragen geht, so steht beim Bauland das leistbare Wohnen für die Tiroler Bevölkerung im Vordergrund. Also ebenfalls eine zentrale Frage für die Landesentwicklung.“

Für Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider ist der schwarz-grüne Meinungsschwenk bei den Chaletdörfern scheinheilig und unglaubwürdig. Bekanntlich fordern ÖVP und Grüne jetzt massive Beschränkungen. „Die Liste Fritz warnt seit Jahren vor den negativen Auswirkungen der boomenden Chaletdörfer“, betont Haselwanter-Schneider. ÖVP und Grüne sind Weltmeister im Ankündigen und Überschriftenproduzieren. (pn)