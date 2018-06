Von Thomas Parth

Roppen – In den Räumlichkeiten des Regionalmanagements Imst in Roppen tagte jüngst das Projektauswahlgremium. Am Start sind:

1 Das Museum im Ballhaus Imst, welches gemeinsam mit dem Integrationsbüro Imst eine Ausstellung zum Thema Arbeitsmigration der 1960er- und 1970er-Jahre entwickelt. Regio-Projektmitarbeiter Manuel Flür führt näher aus: „Vor Kurzem angelaufen sind die Planungen zur Ausstellung im Museum im Ballhaus. Hier wird ein Werkvertrag vergeben, um die Archive aufzuarbeiten. Es entstehen auch Interviews mit Zeitzeugen der Arbeitsmigration.“

2In Sölden widmet sich der Naturpark Ötztal dem „Lebensraum Windachtal“, wo der Steinadler noch in freier Natur zu finden ist. Zunächst starten die Detailplanungen. Voraussichtlich noch im heurigen Herbst realisiert wird ein Informationsmodul am Eingang zum Windachtal.

3Der Naturpark Ötztal nimmt sich des Stellenwerts heimischer Produkte an. Lanciert werden diverse Marketingmaßnahmen. Diese sollen Einheimische und Gäste gleichermaßen ansprechen. So wird per Newsletter, Gutscheinheft, Flyern auf Englisch und Deutsch auf regionale Kreisläufe aufmerksam gemacht. Dieses Projekt soll zweieinhalb Jahre lang gefördert werden.

4Die Skiregion Hochoetz setzt weiter auf eine Stärkung des Sommertourismus. Das Widiversum wird künftig die Wanderwege kräftig aufwerten. Familienfreundliche Lern- und Spielstationen vermitteln künftig Wissen über die Almregion, wobei via Leader vier von 19 Stationen gefördert werden können.

Auch abseits der reinen Förder- und Projekttätigkeiten war Regio aktiv. So war im Mai eine polnische Delegation in Tirol zu Gast. Regio-Mitarbeiterin Melania Salega, selbst Polin, übernahm die Betreuung der Vertreter aus der Region Lublin. „In erster Linie interessierten sich die Polen für die hiesige Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Gastronomie bzw. Tourismus“, berichtet Salega. Zusammen mit dem Landecker Regionalentwicklungsverein regioL konnte ein interessantes Besichtigungsprogramm erstellt werden.

Marlies Trenkwalder vom Regio-Imst-Team arbeitet intensiv am „Freiwilligenzentrum Bezirk Imst“. Die beiden dominanten Themen hierbei sind Gemeinwohl und Integration, bestätigt Trenkwalder, welche jüngst einen gut besuchten Informationsabend im Imster Stadtsaal durchführte: Zwölf Organisationen stellten sich vor und beantworteten die Fragen der Ehrenamtlichen. „Alle unsere Bestrebungen, sei es der Info-Abend, der Folder oder die neue Homepage, dienen in erster Linie dazu, die Vereine, Organisationen und Ehrenamtlichen miteinander zu vernetzen und die Zivilgesellschaft so zu stärken“, unterstreicht Trenkwalder. Oder wie es Regio-GF Markus Mauracher formuliert: „Seit 2016 arbeiten wir daran, eine Plattform für das Ehrenamt zu erstellen, welches den Kitt für das Gemeinwohl darstellt.“