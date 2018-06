Innsbruck – Gestern hat die Tiroler Landesregierung in der Regierungssitzung einer Erhöhung der Wohnbauförderung (WBF) zugestimmt. Die Erhöhung sei notwendig gewesen, damit gemeinnützige Bauträger ihre Bauvorhaben weiterhin realisieren können, so die Landesregierung in einer Aussendung. Grund dafür seien vor allem die gestiegenen Baukosten.

„Dementsprechend wurde auf Basis der Erhöhung des Baukostensatzes von 2,65 bis 2,89 Prozent eine „Erhöhung bzw. Erweiterung“ der WBF beschlossen“, um diese abzufedern“, hieß es aus dem Büro von Landeshauptmann Günther Platter auf Anfrage der TT.

Mit der gestern beschlossenen Erhöhung betreffend die Gesamtbaukosten bei der WBF würden damit künftig Wohnungen in die WBF hineinfallen, die bis dato aufgrund eines etwas höheren Preises nicht förderungswürdig waren. So durfte zum Beispiel eine Neubauwohnung mit rund 90 Quadratmetern zum Stichtag 1. Juni 2018 maximal 300.410 Euro kosten, um noch Wohnbauförderung beziehen zu können. Mit der neuen Regelung steigt der maximal mögliche Kaufpreis auf 307.100 Euro. „Wir haben uns für diese Legislaturperiode das Ziel gesetzt, dass Wohnen in Tirol leistbar sein muss. Die Anpassung der Richtlinien für die Wohnbauförderung ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung“, so Landeshauptmann Günther Platter. (TT)