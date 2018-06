Innsbruck/Wien/München – Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagt die Teilnahme am Brenner-Gipfel in Bozen ab. Er macht Österreich dafür verantwortlich, weil es nicht bereit sei, über ein Aus für die Lkw-Blockabfertigung zu verhandeln.

Wie das deutsche Verkehrsministerium mitteilt, erfolgte die Absage nach einem Treffen von Scheuer mit Minister Norbert Hofer (FPÖ) am Rande des EU-Verkehrsministerrates. Für Scheuer wurde klar, dass „das Land Tirol an einer kurzfristigen Lösung der Verkehrssituation an der deutsch-österreichischen Grenze nicht interessiert ist“. Tirol wolle an der Blockabfertigung festhalten. Dadurch mache „eine Teilnahme am Brenner-Gipfel keinen Sinn“.

Scheuer wird demnach am 12. Juni nicht nach Bozen reisen. Die deutsche Seite werde „dennoch vertreten sein, um, den Aktionsplan zu unterzeichnen und steht auch zu den infrastrukturellen Verbesserungen für die Zukunft“. (TT.com)