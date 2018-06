Innsbruck - Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) reicht es. Nachdem die Mehrkostenschätzungen des Bauprojektes Patscherkofelbahn neu von 4,5 auf nunmehr 11 Millionen Euro explodiert sind, die TT berichtete, hat Willi nun im Alleingang die städtische Kontrollabteilung mit einer Sonderprüfung beauftragt.

Wie aus dem Prüfauftrag, welcher der TT vorliegt, hervorgeht, sollen unter anderem die Seriosität der ursprünglichen Kostenschätzung, die Nachvollziehbarkeit der von der Betreibergesellschaft genannten Kostentreiber und die Verantwortung für die Beschleunigungsmaßnahmen geprüft und geklärt werden.

Darüber hinaus soll das Kontrollamt die Auswirkungen auf noch offene Projekte wie Badeteich und Rodelbahn analysieren sowie der Politik aus der Gesamtschau Empfehlungen für die künftige Abwicklung von Großprojekten darlegen.

Davon unabhängig dürfte eine politische Bewertung wohl unumgänglich werden. Ohne diese, so heißt es, wird Willi die Causa wohl kaum schnell von der Tagesordnung bringen.

Willi: "Gemeinderat ist am Zug"

"Nach meinem Amtsantritt als Bürgermeister habe ich feststellen müssen, dass die im Rahmen der Koalitionsverhandlungen erläuterten Zusatzkosten für die Patscherkofelbahn nicht das volle Ausmaß der Kostenüberschreitungen aufgezeigt haben. Nach wie vor liegen Endabrechnungen nicht vor. Um aber die erwartbaren Zahlungen nach sorgfältiger rechtlicher Prüfung vornehmen zu können und dadurch weitere Belastungen für die Stadt Innsbruck zu verhindern, müssen in der Gemeinderatssitzung am 14. Juni notwendige Beschlüsse gefasst werden", betonte Willi in einer Aussendung.

Zum einen gehe es darum, ein früheres Gesellschafterdarlehen in einen Investitionskostenzuschuss umzuwandeln. Dafür seien 6,6 Mio. Euro nötig, weil von den ursprünglichen 7,3 Mio. Euro noch 0,7 Mio. verfügbar sind. Für angemeldete Kosten von 5 Mio. Euro und noch nicht beauftragte Abschlusskosten und die dringend notwendige Erweiterung des Parkplatzes von 3,4 Mio. Euro sowie eine Aufstockung des Eigenkapitals um 2,6 Mio. Euro sei ein Nachtragskredit von 11 Mio. Euro nötig. Darüber hinaus müssen die Betriebsabgänge für die Geschäftsjahre 2016/17 und 2017/18 in Höhe von insgesamt 384.000 Euro abgedeckt werden.

„Ich werde als Bürgermeister alles daransetzen, die weitere Kostenbelastung der Stadt Innsbruck so gering wie möglich zu halten. Es führt aber kein Weg daran vorbei, Verpflichtungen zu erfüllen, die die Stadt Innsbruck bei der Errichtung eingegangen ist. Genau diese Vorgangsweise wurde auch im Koalitionsvertrag vereinbart", so Willi.

Aufklärung über Gründe der Kostenüberschreitungen



Die aktuelle Situation erfordere eine umgehende und umfassende Aufklärung über die Gründe dieser Kostenüberschreitungen. „Ich habe daher bereits am Dienstag von meinem Recht als Bürgermeister Gebrauch gemacht und die Kontrollabteilung mit einer umfassenden Prüfung der Gebarung der Patscherkofelbahn beauftragt. Insbesondere soll dabei beleuchtet werden, zu welchen zusätzlichen Kosten das Festhalten am Eröffnungstermin im Dezember 2017 geführt hat."

FPÖ: Sachverhaltsdarstellung an Staatsanwaltschaft

FPÖ-Landesparteichef Markus Abwerzger kündigt in der Causa sogar eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft an: „Die Vorgänge am heutigen Vormittag zeigen klar, dass die Politik nicht in der Lage ist, die Vorgänge zu analysieren und zu kontrollieren", erläuterte der FPÖ-Chef in einer Stellungnahme am Donnerstag.

„Nicht diejenigen, die das Millionen-Desaster verursacht haben sollen prüfen, sondern die Staatsanwaltschaft." Diese solle nun eine allfällige strafrechtliche Verantwortung klären. Er fordert Christine Oppitz-Plörer, Uschi Schwarzl und Franz Xaver Gruber zum Rücktritt auf. (mami, TT.com)