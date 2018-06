Heftiger Schlagabtausch um den Hochwasserschutz im Unterland zwischen ÖVP und SPÖ. In einer Antwort auf eine Landtagsanfrage von SPÖ-LA Georg Dornauer, der wissen wollte, warum Retensionsbereiche im Oberland nicht berücksichtigt worden seien, übt LHStv. Josef Geisler (VP) Kritik an dem SPÖ-Vize. Die Anfrage lasse doch den Anschein aufkommen, als würde hier versucht, mit bereits vor Jahren von diversen Fachleuten widerlegten und jederzeit widerlegbaren Behauptungen Stimmung gegen eines der wichtigsten Hochwasserschutzprojekte Österreichs zu machen, sagt Geisler. „Hier nun mit nicht haltbaren Scheinargumenten weiter zur Verunsicherung der Betroffenen beizutragen, erscheint im Lichte eines derart wichtigen Projektes nicht als richtiger Ansatz“, richtet er Dornauer aus und rät ihm: „Der Hochwasserschutz im Tiroler Unterinntal, aber auch in ganz Tirol, ist es wert, sich damit vertieft zu befassen.“

Die Frage der Wohnkosten bei der Mindestsicherungsreform ist für FPÖ-Sozialsprecher LA Patrick Haslwanter nur ein Teilproblem: „Fakt ist, dass Tirol und Wien bei der Mindestsicherungsreform die Problemkinder sind.“ Nicht nur was die Höhe betreffe, sondern auch, dass mehr nichtösterreichische Staatsbürger Leistungen aus der Mindestsicherung beziehen würden als Österreicher.

Als falschen Weg bezeichnet Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl die Forderung nach der Einführung eines Lehrberufs Pflege. Dies hatte zuletzt ISD-Geschäftsführer Hubert Innerebner in die Debatte rund um fehlenden Pflegekräftenachwuchs eingeworfen. Zangerl begründet seine Ablehnung damit, dass die Anforderungen an die Pflege und damit auch an das Pflegepersonal ständig steigen würden: „Man sollte deshalb nicht über einen neuen Lehrberuf nachdenken, sondern darüber, dass es eine noch bessere Qualifizierung und damit eine noch bessere Ausbildung braucht“, sagt Zangerl. Nicht nur, dass Jugendliche laut EU-Richtlinie erst ab 17 Jahren bei Patienten am Bett arbeiten und somit 15- bis 16-Jährige genau genommen gar keine pflegerischen Aufgaben ausüben dürften – auch dürfe nicht vernachlässigt werden, dass speziell die Pflegearbeit eine enorme psychische Belastung mit sich bringe, zusätzlich zu der großen Verantwortung im Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen. Zangerl erinnert, dass in Lehrberufen die theoretische Ausbildung nur rund ein Fünftel einnehme. Da in der Pflege viel medizinisches Wissen nötig sei, sei eine Dequalifizierung zu befürchten. (pn, mami)