Bozen, Innsbruck — Der Transitgipfel in Bozen, der zur Stunde läuft, soll für Tirol eine wichtige Weichenstellung in Sachen Reduktion des Schwerverkehrs und Verlagerung auf die Schiene bringen.

LH Platter forderte kurz vor Beginn der Sitzung heute konkrete Maßnahmen ein: „Die Belastungsgrenze der Tirolerinnen und Tiroler ist überschritten. Ich erwarte mir heute echte Ergebnisse und keine weiteren wagen Absichtserklärungen. Ich bin ausschließlich der Tiroler Bevölkerung verpflichtet und nicht Berlin, Rom oder Brüssel."

Zusatzprotokoll der Euregio

In einem Zusatzprotokoll fordern Platter, LH Arno Kompatscher (Südtirol) und LH Ugo Rossi (Trentino), dass die Lkw-Blockabfertigungen in Kufstein und eine Lkw-Mauterhöhung auf der Brennerachse zur Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene von Deutschland und Italien akzeptiert werden. Das Brennermemorandum zielt nämlich vor allem auf den Bahnausbau (Brennerbasistunnel) ab. Sollten die Forderungen der Europaregion nicht akzeptiert werden, wollen Platter und Co. das Memorandum platzen lassen. Derzeit wird beim Brennergipfel in Bozen darüber hektisch verhandelt.

Mit einem Ergebnis der Gespräche in Bozen wird gegen 13 Uhr gerechnet. Wir werden aktuell darüber berichten. (TT.com)