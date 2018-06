Harsche Kritik an Tirols LH Günther Platter (VP) hagelt es aus Rom und Berlin. „Einseitige Maßnahmen zur Einschränkung des Verkehrs, die auf italienischer Seite die Umwelt und die Umsätze unserer Unternehmen belasten, sind nicht akzeptabel", schreibt Italiens Verkehrsminister Danilo Toninelli (Fünf Sterne), der nicht am Brenner-Gipfel in Bozen teilnahm. Derartige Maßnahmen würden gegen das Prinzip des freien Warenverkehrs in Europa stoßen.

Deutlich pointierter fällt die Reaktion via Twitter seines deutschen Amtskollegen Andreas Scheuer (CSU) aus. Ihm sei bereits länger bekannt, dass Tirols Landeshauptmann den Brenner-Gipfel als Plattform ausnutze und den vereinbarten Aktionsplan nicht unterzeichne. „Das ist wirklich schlechter Stil", twitterte Scheuer. Darum habe er bereits im Vorfeld abgesagt. „Die deutsche Seite ist immer gesprächsbereit und lösungsorientiert. Das platte Verhalten blockiert uns im gemeinsamen Prozess am Brenner", so Scheuer in Richtung Tiroler Landeshauptmann.

Als Erfolg wertete hingegen Tirols FP-Obmann Markus Abwerzger den Brenner-Gipfel, „weil das Zusatzprotokoll von Tirol, Südtirol und von Österreich unterzeichnet wurde und dessen Behandlung von allen Teilnehmern zugesichert wurde". Wenig nachvollziehbar ist für Abwerzger aber der vorzeitige Abgang von Günther Platter.

Für EU-Koordinator Pat Cox ist die gemeinsame Unterzeichnung des Memorandums zur Umsetzung gemeinsamer verkehrspolitischer und infrastruktureller Maßnahmen am Brennerkorridor ein wichtiger Meilenstein.