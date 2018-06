Von Peter Nindler

Innsbruck – Wie halten es die Gemeinden mit der Vertragsraumordnung? Im Kern geht es darum, dass sich die Kommunen einen Teil der umzuwidmenden Grundfläche vom Widmungswerber für den sozialen Wohnbau sichern. Damit soll günstiger Wohnraum für die einheimische Bevölkerung geschaffen werden. Doch die Vertragsraumordnung ist ein dehnbarer Begriff. Das zeigen aktuell zwei Fälle in Fieberbrunn und Götzens. In der Unterländer Marktgemeinde hat der Bürgermeister selbst zu den im Raumordnungsvertrag festgelegten Bedingungen gekauft. In Götzens wurde das Grundstück letztlich um das Vierfache (!) des Ankaufspreises veräußert.

In Fieberbrunn hat der Gemeinderat im April 2016 drei Grundstücke von Frei- in Bauland umgewidmet. Eines davon kaufte u. a. Biathlon-Star Dominik Landertinger. Er verlegt nämlich seinen Wohnsitz von Hochfilzen nach Fieberbrunn, sagt Bürgermeister Walter Astner. Das dritte wollte die Gemeinde erwerben, „um es entsprechend dem Raumordnungsvertrag an einheimische Grundstückssuchende zu günstigen Konditionen veräußern zu können“.

Ein Jahr später erfolgte der Verkauf: Aber nicht an die Gemeinde, sondern der Grundstücksbesitzer veräußerte die 600 Quadratmeter an den Fieberbrunner Bürgermeister selbst um 200 Euro/m². Wie passt das mit dem Gemeinderatsbeschluss und dem Raumordnungsvertrag zusammen? Schließlich hat der Ortschef keinen Wohnbedarf, sondern ist im Besitz einer Wohnung. Walter Astner sieht das anders. „Aufgrund von familiären Umständen bin ich seit Jahren auf der Suche nach einem Grundstück, wo ich so rasch wie möglich ein Haus für mich und meine Frau errichten möchte.“ Der Gemeindevorstand habe alles abgesegnet, „ich bin ja auch ein Bürger wie jeder andere in Fieberbrunn“. Außerdem habe es damals keinen anderen Kaufinteressenten gegeben, erklärt Astner.

Gemeindevorstand Michael Eppensteiner (SPÖ) bestätigt gegenüber der TT, dass es keine Einwände gegen den Kauf gegeben habe. „Nur ich als Bürgermeister hätte das so nicht getan.“

Weiter westlich in Götzens erfolgte 2015 nach jahrelangen Diskussionen eine Umwidmung. In diesem Zusammenhang wurden der Gemeinde 511 Quadratmeter zu günstigen Konditionen abgetreten. Kaufpreis: 200 Euro/m². So weit, so gut. Im August des Vorjahres hat die Gemeinde dann allerdings das erworbene Grundstück zum Kauf an den Bestbietenden ausgeschrieben. Der Ausrufungspreis betrug 450/m², um 411.226 Euro wechselte schließlich das Bauland den Besitzer.

Ein lukratives Geschäft für die Gemeinde, hat der Käufer schlussendlich 800 Euro pro Quadratmeter gezahlt. Am 22. November hat der Götzner Gemeinderat den Grundstücksdeal mehrheitlich abgesegnet.

Ist das der Sinn der Vertragsraumordnung? Bürgermeister Josef Singer weist darauf hin, „dass es sich um keine Vertragsraumordnung gehandelt hat“. Keineswegs finde er etwas moralisch Verwerfliches daran. Und mit dem Geld werde auch nicht das Gemeindebudget aufgefettet. Singer: „Wir stecken es selbstverständlich in den sozialen Wohnbau.“ Die Gespräche mit den damaligen Eigentümern seien harmonisch gewesen, nach zwölf Jahren habe man den Wunsch der Umwidmung mit Zustimmung aller Besitzer erfüllen können. „Mit dem Verkaufserlös wurde ein Darlehen der Gemeinde für einen Grundankauf zurückgezahlt“, fügt Singer hinzu. Götzens habe ein viel größeres Grundstück erworben, „wo für mehr Götzner Familien günstige Wohnmöglichkeiten errichtet werden können“.