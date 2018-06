Schlagabtausch über den gestern von der schwarz-blauen Bundesregierung beschlossenen Familienbonus. Keine Freude damit haben SPÖ-Frauensprecherin NR Selma Yildirim und LA Claudia Hagsteiner. „Das ist ein Schritt in die falsche Richtung.“ Frauen und Niedrigverdiener seien klar im Nachteil, von Sachleistungen wie Kinderbetreuung profitieren alle. „Aber die Bundesregierung streicht Mittel dafür.“

Jede Maßnahme, die unsere Familien entlastet, sei richtig und zu unterstützen, begrüßt hingegen Familienlandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (VP) die Reform. „Wir können nicht immer die Leistungsträger unserer Gesellschaft wie eine Zitrone auspressen. Das sollten sich auch die Kritiker des Familienbonus Plus in Erinnerung rufen“, so Zoller-Frischauf.

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) hofft auch auf eine Verschiebung der Deutschklassen. Gestern wandte er sich an den Städtebund. „Ich bitte darum, mit Bundesminister Heinz Faßmann Gespräche aufzunehmen, um zu erreichen, dass die Einführung von Deutsch-Lernklassen auf das Schuljahr 2019/2020 verschoben wird.“ (pn)