Die Positionen im Transitstreit sind festgefahren, wie kommen Österreich, Deutschland, Italien und Tirol aus der Sackgasse heraus? Der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler rät zu einer „Abkühlungsphase“. Von einer weiteren Zuspitzung hält er nichts, „jetzt benötigt es erst einmal Zeit, um die Situation in Ruhe zu analysieren“. Wenn man verhandeln wolle, dann müsse man wissen, worum es geht. „Vielleicht benötigt es einen neuen Ansatz, hier sind die Experten gefordert, die Materie gut für die Politik vorzubereiten“, fügt Fischler im Gespräch mit der TT hinzu. Damit der Brennerbasistunnel mit der Inbetriebnahme 2027 seinen Zweck erfülle, benötige Tirol bzw. Österreich Partner. „Allein bei den Zulaufstrecken Deutschland und Italien.“ Und nur mit Gipfelgesprächen werde man das Transitproblem nicht lösen. „Die Situation ist ja nicht neu“, sagt Fischler abschließend.

***

Die Tiroler FPÖ schlachtet indessen genüsslich die offensichtlichen Differenzen zwischen ÖVP und Grünen nach dem Brenner-Gipfel vom Dienstag in Bozen aus. „Streit und persönliche Eitelkeiten bringen die Tiroler Bevölkerung in der Transitfrage nicht weiter“, kritisiert FPÖ-Chef Markus Abwerzger. Einmal mehr bezeichnet er das vorzeitige Verlassen der Brennerkonferenz durch LH Günther Platter (VP) als schweren Fehler. „Man kann und darf sich nicht über das Nichterscheinen des deutschen Verkehrsministers beschweren und selber beleidigt die Sitzung in Bozen verlassen. Das ist kein guter Stil.“

Für die Liste Fritz ist die Politik der Gipfel gescheitert. „Politische Muskelspiele reichen nicht, Verschärfungen müssen kommen“, fordert Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. Sie verweist auf ihre langjährige Forderung nach rigiden Kontrollen und einer Lkw-Obergrenze von einer Million Fahrten.

In Wien, Berlin und München herrscht Verwunderung über den abrupten Abgang von LH Günther Platter. Dass Deutschland mit den Blockabfertigungen keine Freude hat und deshalb eine rechtliche Klärung anstrebt, sei ja nichts Neues, heißt es. Sollte das Land Tirol jetzt allerdings die Lkw-Dosierungen ausweiten, könnte es tatsächlich zu der von Deutschland in Brüssel kritisierten Systematik kommen, wird etwa im Verkehrsministerium befürchtet. Und dass Deutschland in Bozen die Lkw-Obergrenze nicht Knall auf Fall akzeptierte, sei ebenfalls erwartbar gewesen. (pn)