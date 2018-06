Innsbruck – Für erhitzte Gemüter hatte in den vergangenen Wochen der Grillplatz auf der Sauerweinwiese in Kranebitten gesorgt: Bis zu 600 Besucher gleichzeitig, Anreinerbeschwerden, Parkchaos, Lärm und Rauch – Bürgermeister Georg Willi (Grüne) räumte die Probleme ein und versprach eine rasche Lösung. Diese wurde nun am Mittwoch präsentiert: Der Grillplatz Saurweinwiese steht ab sofort nicht mehr zur Verfügung, stattdessen wird am kommenden Wochenende ein neuer Grillplatz in der Kranebitter Allee 216 eröffnet.

„In einer lebendigen Stadt wie Innsbruck gilt es auf Herausforderungen möglichst positiv zu reagieren“, erklärte das neue Stadtoberhaupt in einer Aussendung. „Es freut mich, dass es gelungen ist, in Zusammenarbeit mit dem Grundbesitzer Josef Nocker sowie den zuständigen städtischen Dienststellen eine schnelle Lösung zu finden, die ab dem kommenden Wochenende zur Verfügung steht“, so Willi.

Auch die für Grünanlagen zuständige Stadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) ist zufrieden: „Die neue Grillmöglichkeit in diesem Bereich ist ein wichtiger Schritt, um Spannungen aufzuheben, die durch die starken Nutzungen des Platzes auf der Saurweinwiese entstanden sind.“

Grillen von 10 bis 20 Uhr

Der neue Grillplatz darf täglich von 10 bis 20 Uhr genutzt werden. Auch Parkmöglichkeiten stehen zur Verfügung: Östlich des ehemaligen Kranebitterhofs gibt es einen Parkplatz, der gegen Gebühr benutzt werden kann. Für Liefertätigkeiten – also das Be- und Entladen von Fahrzeugen – gibt es eine eigene Fläche, die ausschließlich dafür zur Verfügung steht.

Die Verantwortlichen der Stadt Innsbruck appellieren an die Nutzerinnen und Nutzer der Grillplätze und Grünanlagen, „sich an die geltenden Regeln zu halten“, um ein gutes Miteinander zu ermöglichen. (TT.com)