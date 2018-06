Die Fronten in der Transitpolitik zwischen Tirol und Bayern bleiben verhärtet. Dass LH Günther Platter (VP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) schärfere Fahrverbote und mehr Block­abfertigungen ab Herbst in Aussicht gestellt haben, schmeckt den Nachbarn überhaupt nicht. Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) bezeichnete die Ankündigungen gestern als „sehr egoistisch“: „Um seine Leute zu schützen, nimmt der Landeshauptmann höhere Belastungen für die Menschen jenseits seiner Landesgrenzen billigend in Kauf.“ Gleichzeitig konterkariere Platter damit aber die Warenfreiheit und somit einen tragenden Grundpfeiler der Europäischen Union. Aigner befürchtet infolge der angekündigten Fahrverbotsausdehnungen deutliche Beeinträchtigungen für die bayerische Wirtschaft. Auch wenn Bayern weiter zu einer Verlagerung des Gütertransportes auf die Schiene stehe, gibt sich Aigner Richtung Tirol pessimistisch: „Mit diesem Alleingang rückt eine gemeinsame Lösung in immer weitere Ferne.“

Der Konter aus Innsbruck ließ nicht lange auf sich warten. „Solidarität ist keine Einbahnstraße“, meinte VP-Klubchef Jakob Wolf. Deutschland betreibe eine Politik des Hinhaltens. Dass Bayern plötzlich die Verkehrsbelastung der eigenen Bevölkerung entdecke, sei der anstehenden Wahl im Freistaat geschuldet, so Wolf. Zumal Bayern angesichts der Staus auf Tiroler Seite durch die deutschen Grenzkontrollen mit zweierlei Maß messe.

Derweil wirft FP-Landeschef Markus Abwerzger Schwarz-Grün in der Transitcausa „Totalversagen“ und in Sachen schärferes sektorales Fahrverbot eine Täuschung der Bevölkerung vor. Denn diesbezügliche Forderungen der Blauen seien bis dato als nicht EU-konform abgelehnt worden, sagt Abwerzger. VP-LA Florian Riedl fragt sich ob der Kritik, wo denn nun die Tiroler FPÖ in Sachen Transit stehe. Immerhin habe FP-Verkehrsminister Norbert Hofer Platter in Bozen den Rücken gestärkt.

Auf kategorische Ablehnung stößt die seit gestern durch eine Gesetzesänderung auf Bundesebene mögliche temporäre Öffnung des Pannenstreifens bei Grünen-Verkehrssprecher Michael Mingler: „Eine Öffnung zwischen Zirl und Innsbruck-West würde mehr Verkehr anziehen.“ Letztlich stünde dann auch die Lkw-Blockabfertigung auf wackeligen Beinen. (TT, mami)