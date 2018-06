Von Alexander Paschinger

Oetz – Die Kehrmaschine schrubbt sich langsam die Kühtaistraße hinauf und befreit sie vom groben Schmutz. Ein paar Minuten später ist die Fahrbahn trocken und das nächste Auto wirbelt den Staub wieder auf, der sich auf allen Flächen und in allen möglichen Ritzen festsetzt.

Die Anrainer hinter dem Lebensmittelgeschäft am Kühtai-Kreisverkehr in Oetz sind verzweifelt. Seit Wochen wird hier am umstrittenen Investorenmodell – die TT berichtete mehrfach – gebaut. Sechs Häuser entstehen hier, die Baugrube reicht sieben bis acht Meter in die Tiefe, wie Franz Thurner von der Baufirma bestätigt.

„Wir haben 190 Lkw pro Tag gezählt, das hält ja keiner aus“, klagen die Anrainer. Das Ganze gehe um 7 Uhr Früh los, lüften müsse man davor, an Samstagen wird bis 15 Uhr gearbeitet. Die Baustellenzufahrt sei ursprünglich über die Kühtaistraße geplant gewesen – nun führt sie auch über die nur 2,5 m breite Örlachstraße. Die Folge: Die Zufahrt für die Anrainer ist oft von Lkw blockiert. Und Vermietern stehen nicht mehr alle Räumlichkeiten, Terrassen und Gärten zur Verfügung. „Das waren meine ruhigsten Zimmer“, klagt eine Anrainerin, heuer könne sie die gar nicht mehr anbieten. Dagegen seien Räume auf die Kühtaistraße, die vom Motorradverkehr belastet sind, geradezu ruhig.

„Eine Baustelle ist halt eine Baustelle“, wirbt Thurner um Verständnis. Das wissen auch die Anrainer. Allerdings sind sie der Meinung, dass diese Art der Baustellenabwicklung mit all dem Lärm, dem Staub und dieser Zufahrt so niemals abgesprochen gewesen sei.

Der Bauunternehmer erklärt seinerseits, dass er bei der Bauverhandlung nicht selbst anwesend war, „aber die Baustelle ist mit nur einer einzigen Zufahrt nicht abzuwickeln“. Allerdings verspricht er ab kommender Woche Linderung: Dann sei der Aushub abgeschlossen und auch die Lkw würden künftig im Kreis und nicht mehr rückwärts ausfahren. Und „die Betonmenge ist vielleicht 30 Prozent der Aushubmenge“.

Die Anrainer beruhigt das Ganze kaum. Es wurde ihnen in Aussicht gestellt, dass die groben Arbeiten bis Ende August fertig wären. „Da ist aber auch die Saison vorbei“, befürchten die Vermieter unter den Anrainern erhebliche Einbußen. Sie wollen sich weiter zur Wehr setzen und fordern eine Neuverhandlung der Bauzufahrt sowie Parteienstellung.