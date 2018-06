Innsbruck – Zumindest am Ende ging es flott. Die namentliche Abstimmung zum Mehrkostenrahmen für den Patscherkofel am späten Donnerstagabend dauerte ein paar Minuten. Um Mitternacht stand fest: Die Koalition hat die umstrittenen Mehrkosten von 11 Millionen Euro abgesegnet. Mit 27:13 Stimmen (also gegen die Stimmen der Opposition) wurde der Antrag angenommen. Über sieben Stunden hatten die Gemeinderäte zuvor diskutiert und die Geschäftsführer in die Mangel genommen. Doch war damit alles geklärt? Nein.

Auch nicht für viele Mandatare, denen BM Georg Willi (Grüne) „Durchhaltevermögen“ und „Ernsthaftigkeit“ konstatierte. Es sei ein „schweres Erbe“ für ihn und die neuen Mitglieder im Gemeinderat, hier zuzustimmen. Es gebe aber keine bessere Alternative, hatte Willi vor der Abstimmung geworben. Während der Sitzung meldete sich der Stadtchef nur einmal zu Wort – sonst hörte er vor allem zu.

Zu hören bekam er – wie berichtet –, dass irgendwann im März (das genaue Datum blieb unklar) die Geschäftsführung davon erfuhr, dass der Kostenrahmen neuerlich nicht halten werde. Dies wurde dann der damaligen BM Christine Oppitz-Plörer mitgeteilt. Ohne konkrete Zahl. Später mit dem Wunsch, eine Generalversammlung einzuberufen. Zu der kam es nicht. Weil Zahlen und Größenordnungen fehlten und fehlen. Man könne ja (fast drei Monate später) immer noch nicht genau sagen, wie viel die Bahn letztlich wirklich kosten wird, sagte Oppitz-Plörer. Jetzt setzt man viel Hoffnung auf den Kontrollamtsbericht. Der wird seine Zeit brauchen. Durch den nächtlichen Beschluss ist die Liquidität der Gesellschaft gesichert. Willi wunderte sich über fehlende Kontrolle und warf auch einen Blick in die Zukunft. „Wir müssen in diesem Bereich besser werden.“

Die Opposition tobte. Stellvertretend für die zahlreichen Meldungen fasste FP-StR Rudi Federspiel zusammen: „Ich habe die Befürchtung, dass es hier Amnesie gibt und die Krankheit in der Viererkoalition ansteckend ist.“ (mw)