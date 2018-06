Innsbruck – Die Tiroler NEOS halten heute in Mutters ihre diesjährige Landesmitgliederversammlung ab. So etwas wie einen Parteitag. Parteichef Dominik Oberhofer wird sich in dieser Funktion erst kommendes Jahr der Wiederwahl stellen. LA Andreas Leitgeb soll heute zum Finanzreferenten und Franziska Schumi neu in den Vorstand gewählt werden. Zudem soll heute ein „Allianzvertrag“ mit der FDP Bayern geschlossen werden. Oberhofer stand der TT vorab Rede und Antwort:

Die NEOS haben den Einzug sowohl in den Landtag als auch in den Innsbrucker Gemeinderat geschafft. Wenngleich nicht in der erhofften Stärke. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Dominik Oberhofer: Auf die beiden Einzüge bin ich stolz. Auch wenn unsere Ansprüche sicherlich höher waren. Dass wir das Direktmandat bei der Nationalratswahl nicht erreicht haben, ärgert mich noch immer.

Sie haben damals angekündigt, für die neue Landesregierung so etwas wie ein ,Stachel im System‘ sein zu wollen. Tatsächlich ist der Ton Ihrer Oppositionsarbeit bis dato eher gemäßigt gewesen.

Oberhofer: Wir wollen konstruktiv mitarbeiten. Wir wollen, dass etwas weitergeht. Da ist es uns wurscht, von welcher Partei die Vorschläge kommen. Wir wollen, dass die besten umgesetzt werden.

NEOS Tirol hat sich bis dato als Start-up-Projekt gesehen. Wann ist diese Phase beendet?

Oberhofer: Diese wird jetzt – auch bundesweit – beendet. Wir treten damit in einen professionell ausgestatteten Politalltag ein. Wir sind da sehr fleißig.

Der heutige NEOS-Parteitag steht ganz im Zeichen der Europaregion. Wie schlägt sich Tirol denn da?

Oberhofer: Tirol hat klare Versäumnisse aufzuweisen. Für uns ist der Begriff Europaregion rückwärtsgewandt und zu sehr mit Folklore behaftet. Das wollen wir keinem wegnehmen, aber für uns Junge muss der Blick in der Europaregion mehr in Richtung Bayern, Baden-Württemberg, Vorarlberg und Salzburg gehen. Da wollen wir Allianzen knüpfen. Da gibt es überall liberale Identitäten. Da wollen wir Bewusstsein schaffen für den Alpenraum. Nur so haben wir die Chance, Probleme wie den Transit zu lösen.

Ist es jetzt nur Zufall, dass Südtirol in Ihrer Aufzählung fehlt?

Oberhofer: Nein, Südtirol und das Trentino sind automatisch miteingebunden. Die größte Landesgrenze haben wir aber mit Bayern. Tirol muss seinen Fokus eher in Richtung seiner nördlichen Nachbarn schärfen.

Wie man am Transitstreit sieht, herrscht zu Bayern derzeit aber eine Eiszeit.

Oberhofer: Die bayerische Landesregierung irrt in dieser Sache. Man sieht, mit welcher Arroganz hier eine Einparteienregierung vorgeht. Das spiegelt weder den bayerischen Lifestyle noch das Gedankengut der Bevölkerung wider.

Die Tiroler Transitlinie teilen Sie aber?

Oberhofer: Ja, Landeshauptmann Platter hat das hervorragend gemacht. In Bayern gibt es ein Umdenken.

Dennoch haben Sie eine dritte Autobahnspur für Tirol gefordert.

Oberhofer: Uns geht es um die Verkehrssicherheit. Langfristig wird es auf manchen Abschnitten zu einem Ausbau der Inntalautobahn kommen müssen.

Die NEOS halten Vorstandssitzungen öffentlich ab – was kann Tirol da noch alles erwarten?

Oberhofer: Ich werde meinen Terminkalender öffentlich machen. Die Bürger haben ein Recht darauf zu sehen, was ich arbeite und mit wem ich mich treffe.

Das Gespräch führte Manfred Mitterwachauer