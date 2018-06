Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Der alljährlich vom Verkehrsministerium verordnete Fahrverbotskalender für Lkw birgt in der Regel nicht viele Überraschungen. Die internationalen Frächter kennen die verdächtigen Tage, an denen der Transitverkehr auf der Inntal- und Brennerautobahn nichts verloren hat. Mit Ende März wurde der heurige Fahrverbotskalender per Bundesgesetzblatt kundgetan. Doch dieses Mal wartete er mit einer faustdicken Überraschung auf. Eine, die erst jetzt in der Frächterszene so richtig aufzuschlagen scheint. Und nach den jüngsten Ankündigungen der Landesregierung, bestehende Lkw-Fahrverbote zu verschärfen und auszuweiten, einen doppelt bitteren Nachgeschmack hinterlassen wird.

Denn lange bevor der Brenner-Transitgipfel in Bozen am Dienstag mit einem Eklat geendet war, hatte Tirol in Wien für die heurige Ferienzeit um eine Nachjustierung der Lkw-Fahrverbote im Ministerium angesucht. Und dem Ansuchen wurde stattgegeben.

Bis dato galt in der Ferien­zeit an Samstagen auf der Inntal- und Brennerautobahn lediglich in Fahrtrichtung Italien ein Fahrverbot für Transit-Lkw über 7,5 Tonnen. Also solche, die nur durch Tirol durchfahren. Dieses ist auch heuer wieder vom 30. Juni bis 25. August (10–15 Uhr) wirksam. Am Freitag, den 3. August, sogar von 16 bis 22 Uhr.

Neu ist, dass heuer vom 7. Juli bis 25. August an den jeweiligen Samstagen selbiges Fahrverbot auch für transitierende Lkw Anwendung findet, die Richtung Deutschland (oder darüber hinaus) unterwegs sind. Und zwar jeweils von 7 bis 15 Uhr. Um 15 Uhr beginnt samstags dann das Wochenendfahrverbot. Somit wird dieses de facto ausgedehnt.

Damit reagiert Tirol nun auf das auch in Deutschland in der Hauptreisezeit geltende Samstagsfahrverbot für Schwer-Lkw. Beispielsweise gilt im Nachbarland selbiges an Samstagen vom 1. Juli bis 31. August (7 bis 20 Uhr) auch auf der A93 vom Autobahndreieck Inntal bis zur Anschlussstelle Reischenhart.

Tirol will damit verhindern, dass über den Brenner kommende Lkw nicht an diesen Samstagen zuhauf in Tirol stranden, weil sie aufgrund des deutschen Fahrverbotes nicht mehr bei Kufstein ausreisen dürften. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, wären die Parkplätze entlang der A12 und A13 in Windeseile belegt. Angesichts der rasant steigenden Transitzahlen im Lkw-Bereich ein massives Problem. Um ähnliche Fahrverbote will Tirol nun auch für die Winter-Samstage in Wien ansuchen.

LH Günther Platter (VP) bestätigt auf TT-Anfrage die Tiroler Initiative. Die Verkehrs- und Versorgungssicherheit müsse aufrechterhalten werden. Lkw mit Ziel in Tirol könnten trotzdem fahren – insofern werde die heimische Wirtschaft nicht belastet, sagt Platter: „Gleichzeitig wird während der Hauptreisezeit aber nicht das gesamte Inntal mit Transit-Lkw zugeparkt.“

Indes forderte gestern LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) bei der Landesumweltreferentenkonferenz in Salzburg ein Ende des steuerlichen Dieselprivilegs: „Damit würde der Tanktourismus und auch der Schwerverkehr in Tirol zurückgehen.“