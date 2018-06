Innsbruck – Ein Tiroler Pflegeheim mit 50 Betten: Im Durchschnitt wurde fast jeder der dort lebenden Pflegebedürftigen mit 13 bis 16 verschiedenen Medikamenten dauerbehandelt. Obendrauf gab es noch Einzelmedikation, meistens in Form von Psychopharmaka. Mitunter auch für Personen, für die keine psychiatrischen Diagnosen vorlagen. Die Pillen bekam, wer über „Schluckauf“, „Übelkeit/Atemnot“ oder „Unruhe“ klagte bzw. darunter litt. Ein Bewohner wurde gleichzeitig mit zwei abhängig machenden Beruhigungsmitteln (Benzodiazepine) behandelt.

All das stellte die Volksanwaltschaft fest. Dokumentiert im jüngsten Bericht „Präventive Menschenrechtskontrolle 2017“, der gestern in Tirol der Öffentlichkeit und auch Landtagsmandataren präsentiert wurde. Für Volksanwalt Günther Kräuter und die Leiterin der Kommission für Tirol und Vorarlberg, Verena Murschetz, ein klarer Missstand, der abzustellen sei.

Wobei Tiroler Heime in der Übermedikation beileibe keine Einzelfälle sind. Das Problem gilt österreichweit, wie Kräuter sagt. In nahezu 60 Prozent aller Fälle könne die Volksanwaltschaft dies feststellen. Das besondere Problem: Je mehr Medikamente gleichzeitig eingenommen werden, desto höher das Risiko für ungewollte Neben- und Wechselwirkungen wie Stürze, Verwirrtheit oder Depressionen. „Und diese werden dann oft als alterbedingte Symptome gewertet“, beklagt Murschetz.

Solche, für die weitere Medikamente verabreicht würden. Umso mehr fordert Kräuter engere Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Pflegepersonal und Heimleitung sowie eine strenge Arzneimittelsicherheit und Überprüfung der Medikamentenvergabe.

Weiters bemängelt wurden das Fehlen von ausreichend diplomiertem Pflegepersonal sowie der Umgang mit Menschen mit Behinderung in Tagesstrukturen oder Werkstätten. Letztere würden oft nur mit einem Taschengeld statt einem regulären Lohn abgespeist und seien auch nicht kranken- oder pensionsversichert. Angeprangert wird auch ein Fall im polizeilichen Anhaltezentrum in Innsbruck. Dort sollen zwei Personen teils nackt mehr als sechs Stunden in einer Sicherheitszelle verwahrt worden sein. Der Fall sei aber noch nicht abgeschlossen, hieß es gestern.

Hart ins Gericht ging Kräuter mit der Landesregierung. Nach den 2017 bekannt gewordenen Missständen in Tiroler Alten- und Pflegeheimen via Volksanwaltschaft – wie berichtet, lagen u. a. in einem Heim inkontinente Heimbewohner ungewaschen und ungewickelt nachts im eigenen Kot und Urin – sei zwar ein Maßnahmenkatalog ausgearbeitet worden, umgesetzte Ergebnisse lägen ihm aber noch keine vor: „Das wäre an der Zeit.“ Dem konterte gestern der Tiroler Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg postwendend. So sei in 20 Heimen bereits ein neues Kontrollsystem in der Pilotphase. Das Medikationsproblem nehme er ebenso ernst. Abhilfe soll die Umstellung auf E-Medikation ab Oktober und die Einbindung aller Heime in die elektronische Gesundheitsakte ELGA schaffen.

Doch es gab gestern auch Lob vom Volksanwalt. Die Anzahl der fremduntergebrachten Kinder sei in Tirol im Bundesländervergleich erfreulich niedrig. (mami)