Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Ob in der heutigen Sitzung der Landesregierung der sprichwörtliche Bär steppt, sei dahingestellt. Fakt ist, dass das Thema Beutegreifer sehr wohl ein zentrales sein wird. Schwarz-Grün soll heute nämlich die Gründung einer Steuerungsgruppe für Wölfe in Tirol auf Schiene bringen. Sie soll je einen Vertreter der Abteilungen Jagd und Fischerei, Agrarwirtschaft, Umweltschutz, landwirtschaftliches Schulwesen sowie der Landesforstdirektion, Landesveterinärdirektion, der Landwirtschaftskammer, des Jägerverbands und auch der Landesumweltanwaltschaft umfassen. Der Steuerungsgruppe obliegt es, tirolspezifische Maßnahmen zum Schutz von Tieren auf Almen und Weiden zu erarbeiten und erproben. Und somit die Tiere vor großen Beutegreifern wie Wolf oder Bär zu schützen.

Seit Monaten geistert der Wolf nicht nur durch die Schlagzeilen. Sowohl in Deutschland als auch in Südtirol stellt er betroffene Bauern vor große Probleme. Auch die Bevölkerung ist ob der Meldungen verunsichert. Speziell in Südtirol haben Wölfe in der vergangenen Almsaison durch Risse teils erhebliche Schäden angerichtet. Erst am 5. Juni hat die Südtiroler Landesregierung einem Gesetzesentwurf zugestimmt, der auch den Abschuss von Wolf und Co. vorsieht.

Abseits der Tatsache, dass es derzeit bis auf eine DNA-Spur vor mehr als einem Jahr im Stubaital keinen Nachweis eines Wolfes in Tirol gibt und bereits die rechtliche Voraussetzung zur Entnahme von Problemwölfen geschaffen wurde, wie LHStv. Josef Geisler erst unlängst bestätigte, will die Landesregierung nun in die Vorlage treten. Die Steuerungsgruppe soll einen für Tirol adaptierten Maßnahmenkatalog zum Herdenschutz erarbeiten. Diesbezügliche Erfahrungswerte aus anderen Regionen seien nämlich nur bedingt auf Tirol übertragbar, heißt es. Die Tiroler Spezifika – zusammengewürfelte kleine Tierherden auf großflächigen und steilen Almen – würden ein tägliches Zusammentreiben oder Abzäunen nur schwer ermöglichen. Hier gelte es, einen eigenen Tiroler Weg zu entwickeln und auch hinsichtlich seiner Praxisbeständigkeit zu testen. Geplant sind Pilotprojekte und der Ankauf von Schutzanlagen.

Von Wolfsrissen betroffene Bauern sollen von speziell ausgebildetem Personal beraten und unterstützt werden. Dieses soll aber zusätzlich auch für die vorgeschriebenen Kontrollen im Pflanzen- und Pflanzenschutzmittelbereich eingesetzt werden können.